Vi har modtaget:

Generalforsamling i Venstre

Venstre i Dragør Kommune har afholdt ordinær generalforsamling mandag den 21. februar på Café Espersen på Dragør Havn.

På den velbesøgte generalforsamling blev det i undertegnedes beretning understreget, at 2021 har budt på mange udfordringer for Venstre – på landsplan såvel som lokalt i Dragør Kommune. Men året har også vist, at der er brug for Venstres politik såvel på landsplan som lokalt.

Regeringen har på en række områder mistet overblikket og lysten til at agere på en række store udfordringer.

Det gælder ikke mindst i relation til reformer på sundhedsområdet og at sikre den nødvendige arbejdskraft til såvel det private erhvervsliv som til pleje- og sundhedsområdet – og det kan koste dyrt for velfærden.

Hertil kommer sager som den skandaløst ringe og ulovlige håndtering minkerhvervet, FE--sagen samt nølen med at få ophævet EU-forsvarsforbeholdet. Det sidste også i lyset af den aktuelle situation med Ruslands overfald på -Ukraine, hvor behovet for europæisk sammenhold vokser dag for dag.

Lokalt kan vi ikke være tilfreds med resultatet af kommunalvalget efter en række valg med fremgang til Venstre.

Vi er dog glade for at have fået valgt to meget solide medlemmer af kommunalbestyrelsen med genvalget af Helle Barth og nyvalget af Henrik Løwenheim Kjærsvold--Niclasen.

Derudover har vi levet op til vores valgløfter om dels at sikre et bredt samarbejde og sikre en blå borgmester-løsning ved et blåt flertal i kommunalbestyrelsen. Begge dele er der leveret på med den brede konstitueringsaftale, hvor 11 af de 15 mandater i kommunalbestyrelsen står bag, samt med valget af Kenneth Gøtterup (C) som borgmester – selv om vi selvfølgelig hellere havde set Helle Barth (V) fortsætte på posten.

Men vi må også anerkende og lykønske Konservative med et særdeles godt valg denne gang.

Vi ser frem til at finde gode løsninger i det brede samarbejde.

Vi er fast besluttet på at vende udviklingen for Venstre – også i Dragør.

Vi kan i øvrigt konstatere, at borgmesterposten er afleveret med en særdeles solid kommunal kassebeholdning på mere end 92 mio. kr. ved udgangen af 2021 – helt i overensstemmelse med vores løfter i valgkampen – og uden skattestigninger. En solid kommunal økonomi er og bliver grundlaget for velfærd og god service for borgerne.

Tillidsposter

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af: Erik Skovgaard Nielsen (formand), Carsten Kjelde, Jan Baeré, Carsten Aarosin, -Louis Hjelmsø, Helle May Nielsen og Martin Lykke Nielsen.

Som suppleanter til bestyrelsen blev Poul Henrik Nielsen og Per Faldborg Olesen valgt.

Til kredsbestyrelsen for Tårnby-kredsen blev Erik Skovgaard Nielsen, Jan Baeré, Kezia Bidstrup og Louis Hjelmsø valgt.

Endelig blev Erik Skovgaard Nielsen genvalgt til regions-bestyrelsen, og Ove Holm blev genvalgt som revisor.

Efter generalforsamlingen lagde vores lokale folketingsmedlem og Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen, op til debat med gode input omkring den aktuelle politiske situation.

Endvidere gav Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Helle Barth og Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen et indlæg om starten på den nye valgperiode og de vigtigste lokalpolitiske temaer – herunder kystsikring, sundheds- og ældreområdet, skoleområdet m.m.

Indlæggene gav anledning til en livlig debat.

Med venlig hilsen

Erik Skovgaard Nielsen

Formand for Venstre i Dragør