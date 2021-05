Vi har modtaget:

Generalforsamlinger i HOFOR

Drag-ør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

I forbindelse med de ordinære generalforsamlinger i selskaberne fredag den 28. maj lyder anbefalingen fra Dragørs Administration:

at Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat at Dragør Kommune på generalforsamlingen stemmer for Susanne Juhl som ny betyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Lidt info

Dragør Kommune har siden 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Dragør Kommunes repræsentant er undertegnede, Morten Dreyer (O).

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92% af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49% af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Det er værd at erindre, at områderne hver især skal være neutrale og hvile i sig selv. Med andre ord, vandpriser og -afgifter forbliver inden for den enkelte kommunes konti, og der må hverken være over- eller underskud.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen – eller alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen – i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med en stemme på hver generalforsamling.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Dragørs Bestyrelsesmedlem i HOFOR