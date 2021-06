»Generationsskifte« hos Laura Ella

Helle Hende har været mentor for Julie Thit Kjærsvold-Niclasen, der allerede som 14-årig viste forretningstalent. De føler sig som familie, og derfor omtaler de det som et generationsskifte, når Julie Thit Kjærsvold-Niclasen overtager Laura Ella den 1. februar næste år

Af Birgit Buddegård

Historien om Laura Ella begyndte i 1998 på Kongevejen. Men en del af historien begyndte faktisk også i den forretning, som Laura Ella nu ligger i på Badstuevælen.

Her lå engang en skoforretning. Og indehaverens niece, Julie på 14 år, holdt af at besøge sin faster i forretningen, hvor hun samtidig havde sin egen lille forretning kørende med håndlavede smykker.

Det opdagede den altid opmærksomme og aktive Helle Hende, der fandt, at der var noget særligt over både designet – og designeren. Så smykkerne kom ind hos Laura Ella. Og det gjorde den unge Julie også. I første omgang med et job efter skoletid, hvor Helle Hende oplærte den unge pige i dekoration, opsætning og pyntning af vinduer. Og så kunne Julie jo lige så godt fortsætte i mesterlære hos Helle Hende, så hun også kunne få styr på salg og indkøb, som Helle Hende udtrykker det.

Sådan startede et nært og tæt forhold mellem de to, der gør, at de i dag betragter hinanden som familie, og derfor kalder det et generationskifte, når Julie Thit Kjærsvold-Niclasen den 1. februar næste år overtager Laura Ella, og Helle Hende går på pension.

Det ord kan de færreste nok forbinde med den altid aktive Helle Hende – selv joker hun med, at hun skal på afspadsering. Hun har regnet ud, at hun efter at have drevet forretningen siden den 26. april 1998 har 11 års afspadsering til gode.

Generationsskifte

Julie Thit Kjærsvold-Niclasen har, siden hun blev udlært hos Laura Ella, uddannet sig inden for retail-design og har arbejdet som både selvstændig og i syv år hos IKEA med dekoration og indretning.

Men selv i disse år slap Julie Thit Kjærsvold-Niclasen ikke Laura Ella – hun har altid fulgt med bag facaden, som Helle Hende udtrykker det. Hun har blandt andet været med til at pynte butikken op til jul og forår.

Siden Laura Ella for for få år siden flyttede butikken til Badstuevælen – og altså dermed ind i det forretningslokale, hvor Julie Thit Kjærsvold-Niclasen besøgte sin faster, har Helle Hende og hun arbejdet sammen og planlagt et generationsskifte.

Og det er dermed sikret, at historien kan fortsætte med nye oplevelser og spændende specialiteter i det hyggelige miljø, som Helle Hende har opbygget gennem 23 år, fortæller de samstemmende.

Butikken Laura Ella har til huse på Badstuevælen 2 B. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Blød overgang

Julie Thit Kjærsvold-Niclasen siger, hun er vildt beæret over at få lov at føre Laura Ella videre.

Hun fortæller også, at hun naturligvis vil udvikle butikken – som Helle Hende også altid har gjort det – men hun vil ikke gå væk fra konceptet.

Helle Hende fortæller, at da hun fortalte om generationsskiftet til sine to sønner, svarede de bare, at det var da helt naturligt og forventeligt, at Julie Thit Kjærsvold-Niclasen førte forretningen videre.

Julie Thit Kjærsvold-Niclasen har selv tre døtre, hvor den ældste på ni år viser stor interesse for butikken og gerne kommer på besøg og giver en hjælpende hånd.

Der er tydeligt en god kemi mellem Helle Hende og Julie Thit Kjærsvold-Niclasen, og Helle Hende siger da også, hun føler Julie Thit Kjærsvold-Niclasen som en datter. Sidstnævntes tre piger kalder Helle Hende for mormor – og det er jo ganske godt klaret at blive mormor, når man er mor til to sønner, ler Helle Hende.

Helle Hende fører 2021 til dørs i butikken – der bliver ikke tale om et hårdt »cut«, som hun siger, så kunderne får god tid til at møde Julie Thit Kjærsvold-Niclasen, som mange i øvrigt kender i forvejen.

Efter sommerferien vil Julie Thit Kjærsvold-Niclasen gå mere ind i vagtplanen – Laura Ella beskæftiger seks personer – og de vil arrangere morgen-møder med leverandører, så Julie Thit Kjærsvold-Niclasen lærer dem at kende.

Specialbutik

Helle Hende fortæller, at der er opbakning til specialbutikken, der ikke fører det samme som alle andre. Hun oplever også, at folk som følge corona-krisen er meget opmærksomme og støtter de små butikker.

Og det er ikke alene lokale, der kommer og handler. Mange sejlere sætter stor pris på Dragør Havn, fordi den ligger så tæt på byen, og mange af dem, der er kommet forbi Laura Ella om sommeren, kommer igen til jul.

Nye horisonter

Som tidligere nævnt er det svært at forbinde Helle Hende med pension, og hun siger da også, at hun håber at blive ansat af Julie Thit Kjærsvold-Niclasen for at hjælpe til. Julie Thit Kjærsvold-Niclasen nikker bekræftende, og de to bryder – som ofte igennem interviewet – ud i fælles latter.

Men Helle Hende vil også bruge tiden på sine to børnebørn, der bor i Odense – og så vil hun gerne tilbringe meget mere tid med sin mand.

Hun er også i gang med at finde frivilligt arbejde. Helle Hende er meget optaget af børn og deres trivsel, og hun er kommet på listen i Ronald McDonald Hus, hvor familier til alvorligt syge børn på Rigshospitalet kan flytte ind. Her er de frivilliges opgave at tage sig af det syge barns raske søskende, så de får et pusterum.

Dragørpige

Julie Thit Kjærsvold-Niclasen er selv opvokset i Dragør, og hun og hendes mand har købt hendes gamle barndomshjem, hvor de nu bor med deres tre døtre.

Og hvem ved – måske vil butikken igen om mange år opleve et generationsskifte, hvis den ældste datters inter-esse varer ved. Tanken morer i hvert fald både Helle Hende og Julie Thit Kjærsvold-Niclasen. Men sidstnævnte glæder sig først og fremmest til selv at overtage til februar.