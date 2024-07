Vi har modtaget:

Genkender ikke debat om lokalarkiv

Tak til Rasmus Mark Pedersen og Dragør Nyt for at forsøge at sammenfatte den meget langstrakte og komplicerede proces omkring Historisk Arkiv Dragør. Det er bare ærgerligt, at Rasmus ikke har talt med nogle af de ni frivillige, der har leveret arbejdskraft til arkivet i årevis – tilsammen omkring tre årsværk hvert år i en årrække. Og vi kan desværre ikke genkende en del af den sammenfatning, som bliver præsenteret som »neutral«. Rasmus har helt sikkert talt med rigtig mange – politikere og Museum Amager. Men da han ikke har talt med os frivillige, så bliver sammenfatningen altså ikke neutral, men alene den ene parts opfattelse af situationen.

Det fremgår af Rasmus’ sammenfatning som et synspunkt, han har mødt, at de frivillige har indsamlet for mange materialer – at lokalarkivet nærmest er ved at blive kvalt i materiale. Det vil vi gerne kommentere, da vi næsten ikke kan være mere uenige i dette udsagn.

For det første har de frivillige aldrig følt sig kvalt af materiale, vi har bare knoklet på for at registrere og arkivere. Og helt grundlæggende lever lokalarkivet af borgernes interesse for arkivet ved at aflevere vigtigt materiale fra deres liv og ved at give adgang til arkivets store samling. Arkivet kan ikke leve af at lukke sig om sig selv.

De frivillige er i årevis af lokalarkivaren blevet kaldt arkivambassadører, da det er os, der bor i kommunen, der har masser af kontakter blandt kommunens borgere, enten via vores andre aktiviteter i det sociale og kulturelle liv, eller ved gennem generationer at have familie i kommunen. Vi vidste, når der skulle ryddes op i gamle familiehuse, eller hvornår huse var til salg. Det er en viden, der har været arkivets dna, så historiske arkivalier og fotografier kunne sikres på vores lokalarkiv i stedet for at ende som »småt brændbart«.

Når for eksempel vigtige historiske huse kom til salg, var det også de frivillige, der fik foranstaltet en gennemfotografering, inden de nye beboere rykkede ind og byggede om.

Vi vil godt understrege, at intet materiale er hentet ind til arkivet uden forudgående aftale med arkivaren. Ligesom alt materialet altid er blevet vurderet af arkivaren; var det gave, lån eller depositum. Og uønsket materiale blev leveret tilbage. Sådan var det, og sådan bør det altid være. Det er der intet nyt i.

Forskellig formidlingsform

Arkivarerne og historikerne tilknyttet arkivet gennem tiden – lige fra Knud Pallesen, Svend Jans, Cornelius Petersen, Birte Hjorth og Lis Thavlov til Henning Sørensen – har hver især håndteret indsamling og formidling forskelligt.

Biblioteksleder Knud Pallesen, i samarbejde med Svend Jans, gjorde, som Poul Dich havde gjort omkring indsamling til Dragør Museum. De samlede sammen, så der var et grundlag at starte et arkiv op på.

Birte Hjorth gik systematisk til værks med indsamling af viden om Dragørs historie, på samme måde som Cornelius Petersen havde gjort før hende. De gennemtrævlede begge Rigsarkivet og Landsarkivet m.m. og fandt frem til centrale kilder til byens historie og om byens borgere – i en tid, hvor fotokopiering eller afskrift var eneste mulighed. Det var vigtige oplysninger, som vi også i dag bør tage vare på. Birte fik endda tilbageleveret hele det gamle Byforstanderarkiv, med begrundelse i, at når Dragør havde så mange arkivalier i forvejen, så hørte dette gamle kommunearkiv også til her. Birte var samtidig en dygtig formidler med en række fornemme udgivelser om Dragørs historie bag sig.

Lis Thavlov var en dygtig historieskriver, som i tæt samarbejde med andre både her i byen og eksternt fik skrevet om både Dragørs historie, besættelsestiden og om Amager. Og så igangsatte Lis samarbejdet med frivillige, der kunne bidrage med teknisk assistance til arkivet – særligt vedrørende renskrivning af gamle håndskrevne protokoller, skanning af fotos og arkivalier samt ikke mindst opbygge et godt samarbejde med Dragørs borgere.

Den nuværende arkivar, Henning Sørensen, er også en dygtig formidler – særligt som foredragsholder og som lokal guide, suppleret med en omfattende kursusvirksomhed som specialist i et arkivprogram i resten af landet.

Det er fint at indsamle tematisk, som det er besluttet politisk. Men når muligheden er der, er det også nødvendigt at slå til, selvom det er uden for temaet – ellers bliver det en selektiv historie, som fremtidens forskere får adgang til.

De ni frivillige, der nu er fyret fra arkivet, har hovedsagelig taget sig af netop den tekniske assistance, skannet, registreret og arkiveret samt betjent publikum, når arkivaren var fraværende.

Det er forståeligt, at museumsleder Søren Mentz også gerne vil have snor i Historisk Arkiv Dragør, men det kan jo gøres på mange måder.

Ikke moderne normer

I hele processen, fra de frivillige blev forment adgang »fordi der skulle ryddes op«, har vi mødtes med både politikere, kommunale embedsfolk og med Museum Amagers ledelse. Flere gange har vi haft samtaler med den tidligere rigsarkivar, Asbjørn Hellum, der af museet blev indkøbt til at finde frem til »ondets rod« og få en positiv proces i gang. Netop til det sidste blev vi lovet at blive en del af den fremtidige dialog, og naturligvis få en plads i Lokalarkivrådet, der var blevet sat på standby i forbindelse med overførslen af arkivet fra bibliotek til museum. Men også her er de fyrede frivillige blevet udelukket.

Hele processen gennem de sidste 18 måneder har på ingen måde levet op til moderne normer for, hvordan man fastholder frivillig arbejdskraft i både det offentlige og i kulturbærende institutioner.

Desværre blev vi ni frivillige fyret fra lokalarkivet i Dragør, som vi ellers havde lagt så megen energi i. Vi har dog fortsat vores kompetencer og kvalifikationer i behold. Vi fortsætter derfor arbejdet, som en frivilliggruppe i tilknytning til Dragørs Aktivitetshus Wiedergården, med at understøtte Dragørs historie og servicere byens borgere med teknisk bistand og lokalhistorisk samtale.

Med venlig hilsen

Hanne Bacher Bendtsen

På vegne af de fyrede frivillige fra Historisk Arkiv Dragør

Kære Hanne Tak for dit læserbrev og engagement i debatten. Det er vi oprigtigt glade for – uden lokal debat, inten Dragør Nyt. Din kommentar fortjener en lille redaktionel replik: Du kritiserer, at journalisten ikke har talt med nogen frivillige i forbindelse med artiklen. Som det også fremgår af indledningen til artiklen (endda to gange ved en fejl!) – så bygger den korte opsummering af en meget langstrakt sag på »oplysninger fra interessenter, kommunale referater og læserbreve«. Vi kan uddybende fortælle, at der ikke er lavet særskilte interviews til artiklen for at klarlægge sagen – hverken med jer frivillige eller andre. Derimod er opsummeringen lavet på baggrund af de sidste års research – både fra undertegnede og fra øvrige kolleger på redaktionen. Derfor inkluderer baggrundsmaterialet for opsummeringen altså også eksempelvis samtaler over årene med frivillige. Med venlig hilsen

Rasmus Mark Pedersen,journalist,

og Henrik Askø Stark, redaktør, Dragør Nyt