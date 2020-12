Vi har modtaget:

Glædelig jul

En julehilsen fra den socialdemokratiske gruppe og kort tilbageblik på året, der gik

2020 blev vist ikke den fantastiske og spændende overgang til et nyt årti, som vi alle gik og troede. Tværtimod blev vores by, vores land og hele verden kastet ud i den største sundhedskrise i mange år.

Danmark blev, som mange andre lande, tvunget til at lukke ned i foråret. I Dragør og på Amager blev krisen særligt synlig, manifesteret ved de mange tomme SAS-flyvemaskiner, der stod parkeret på rad og række på tunnellen over Englandsvej. Sundhedskrisen har ramt Dragør hårdt. Mens der er kommet gang i beskæftigelsen i mange andre kommuner, mærker vi nu, at vi er en lufthavnskommune. Mange har mistet deres job – i nogle familier er det begge forældre, der er blevet arbejdsløse. For os alle har lufthavnen næsten virket som en slags jobgaranti på Amager – sådan er det ikke mere. I nogle familier har man arbejdet der i generationer. Det gør det ekstra hårdt.

Vores tanker går til de, som har mistet deres arbejde. Vi håber på, at det lykkes at finde nye jobs i andre brancher.

I Socialdemokratiet mistede vi vores gruppeformand, tidligere borgmester og 1. viceborgmester, Allan Holst. Et hårdt slag for vores parti. Vi savner Allan og mangler hans gode råd og store viden om vores by.

Sundhedskrisen har betydet uendeligt mange regler, som medarbejderne har skulle forholde sig til og implementere på meget kort tid. Det være sig i skoler, borgerservice, institutioner og på ældreområdet. For mange en stor omstilling i hverdagen og i arbejdslivet. Alt sammen for at beskytte sig selv, hinanden, og ikke mindst de mest udsatte borgere mod smitte. Det har krævet rigtig meget. Det har været hårdt. Det er hårdt, og det er ikke nemt. Der skal fra den socialdemokratiske gruppe lyde en stor tak til alle medarbejdere for den ekstraordinære indsats, I har gjort i 2020.

Nu er vi på tærsklen til 2021. Forhåbentligt er vi også tæt på en vaccine, og dermed tættere på at få vores hverdag tilbage.

2021 er også kommunalvalg-år. Vi ser i Socialdemokratiet frem til en god og ordentlig valgkamp med vores politiske venner og modstandere.

Med disse ord vil vi gerne ønske alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber

Lisbeth Dam Larsen

Ole H. Hansen

Den socialdemokratiske gruppe