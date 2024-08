Bygningen på A. P. Møllers Allé 9A rummer »Sundhedshuset i Dragør«. Foto: Jens Munch.

Glæden ved at flytte sammen

Under betegnelsen »Sundhedshuset i Dragør« er samlet en lang række forskellige sundhedstilbud under ét tag – til fordel for både de professionelle og borgerne

Af Anders Brøndsholm og Rasmus Mark Pedersen



Læge, kosmetolog, fysio- og psykoterapeut – det er bare nogle af de forskellige behandlere, som tilbyder sig i »Sundhedshuset i Dragør«, der er betegnelsen for bygningen på A. P. Møllers Allé 9A. Her har man nemlig valgt at samle omkring ti forskellige sundhedstilbud under ét tag. Og det gør det nemt – ikke alene for borgerne i Dragør og omegn, men også for personerne bag de forskellige behandlingstilbud.

Udlejer og bygherre er Hvalsøgruppen, og Frederik Hvalsø forklarer, hvad idéen med at bygge huset var:

»De ejendomme, vi byggede i sin tid, var møntet på mindre virksomheder. Det her kontorhotelprincip, som jo er blevet mere og mere populært siden, hvor mindre virksomheder i en eller anden grad er servicerede, så man ikke skal leje et stort separat lejemål og stå fra alle ting selv. Samtidig får man nogle kolleger,« forklarer han.

Han påpeger, at lejerne er glade for, at der er fælles venteværelse og fælles frokoststue.

»Det er i hvert fald det, jeg synes, vi hører fra dem, vi får ind. At de tidligere har haft en lille erhvervslejlighed på første sal et eller andet sted, hvor de kom og gik alene. Så er der lidt mere dynamik i det her,« siger Frederik Hvalsø.

Lejemålene er udlejede, så han er tilfreds – og det viser også, at det var rigtigt at satse på at tilegne hele bygningen specifikt til behandlere.

»Der er jo opbakning til det, og folk er glade derovre, som det ser ud i dag – så jeg synes jo, det går godt,« lyder det.

En af de første, der kunne se perspektivet i at flytte ind, var læge Stig Ekkert, der fik mulighed for at opgradere sine lokaler og dermed også det, han kunne tilbyde sine patienter.

»Formålet med at etablere et sundhedshus var at få nogle rammer, så vi kunne yde en bedre service, end andre klinikker. Vi har en akutmodtagelse, hvor man kan møde op uden at bestille tid. Vi kører sygebesøg hver dag. Og samtidigt har vi gode parkeringsforhold, så man kan komme til,« forklarer han.

Faciliteterne giver ham specielt mulighed for at lave nogle undersøgelser, han ikke ellers ville kunne lave.

»Vi gør rigtig meget ud af moderne forebyggelse og kan lave nogle undersøgelser for åreforkalkning og sådan noget, som kan forudsige, om man kan tåle sin nuværende livsstil. Så vi har fået nogle rammer, der gør, at vi kan lave en topmoderne lægeklinik, men med god, gammeldags service,« lyder det fra lægen.

I starten skulle patienterne vænne sig til, at de altså skulle rejse lidt længere for at komme til klinikken.

»Da vi åbnede det ud som de første, så var der rigtig mange patienter, som syntes, at det var langt ude på landet, og der kunne man ikke tvinge folk til at komme ud, fordi så langt væk kunne man sgu ikke køre for at komme til læge. Det er jo så blevet mere centrum nu, ved at der ligger mange andre ting, så har folk vænnet sig lidt til, at det altså ikke er uden for lands lov og ret det her,« forklarer han.

Faciliteterne giver ham i hvert fald mulighed for at tilbyde noget, som er ret unikt for en privat lægepraksis:

»Der er ikke andre klinikker i Danmark, tror jeg, der laver sygebesøg og har åben konsultation med tid hver dag. Vi har nok det højeste serviceniveau i hele landet,« lyder det fra Stig Ekkert.

Fællesskabet i huset

Lægen er glad for, at der er andre behandlere i huset. Synergien lejerne imellem er dog ikke det, han oplever så meget af i hverdagen. Det er der til gengæld andre behandlere i sundhedshuset, der gør.

En af dem er Jette Aamodt, der er psykoterapeut og fysiurgisk massør. Hun startede sin egen klinik i 2008 og havde inden flytningen til Sundhedshuset i Dragør sidste år altid ligget i Tårnby.

Selvom man kan mene, at der ikke er så langt fra Tårnby til Dragør, så måtte Jette Aamodt alligevel høre på lidt fra sine klienter, da hun flyttede.

»Mine klienter undrede sig over, at jeg ville flytte helt til Dragør, men de er heldigvis flyttet med alle sammen,« siger hun.

Når man er selvstændig behandler, så kan man ofte opleve at være meget sig selv og ikke indgå i et fællesskab med kolleger som på en normal arbejdsplads. Ifølge Jette Aamodt er netop kollegafællesskabet en fordel ved sundhedshuset.

»En fordel ved at være i klinikfællesskabet er, at det giver mig kolleger, som jeg kan snakke med i hverdagen,« siger hun.

Det er Nina Lange Forsberg, som er psykolog og specialist i psykoterapi, enig i. Hun ser også samlingen af flere forskellige fagligheder som en fordel i hverdagen.

»Jeg oplever generelt en stor imødekommenhed fra de andre behandlere, og det er rart, at man ikke står alene, hvis en kritisk situation skulle opstå med en klient,« fortæller hun.

Nina Lange Forsberg har særligt beskæftiget sig med personer, som døjer med angst og stress. Hun forklarer, at der i sundhedshuset er en særlig stemning, der er vigtig, når det handler om hendes behandlinger.

»Jeg oplever en venlig atmosfære, en gensidig interesse for hinanden og en god ro i huset, som er essentiel for at skabe et trygt rum for mennesker, der er ramt af stress eller angst,« forklarer hun.

Charlotte Passarge er glad for sparringen i huset. Firmafoto.

Styrken ved forskellige tilbud

Charlotte Passarge er kosmetolog og kostvejleder samt indehaver af SKØN. Hun ser også fællesskabet som en stor fordel ved det store sundhedshus.

»Fordelene for mig er, at jeg altid har nogle at sparre med inden for sundhed. Der er altid liv i huset, når vi er så mange samlet, så selvom jeg er alene i min klinik, så føler jeg mig aldrig alene,« siger hun.

Koncentrationen af mange forskelligartede behandlingstilbud gør det ifølge hende også nemt at henvise sine klienter til de andre tilbud, når det er nødvendigt. Det er til fordel for både behandlerne og borgerne.

»Jeg får henvist kunder fra andre lejere og henviser selv til andre, hvis nogle af mine kunder har brug for andre ydelser, end dem jeg kan give,« siger Charlotte Passarge og giver et eksempel:

»Jeg bruger fodterapeuten Pia angående tilstande omkring mine klienters fødder, som jeg ikke lige umiddelbart selv kan behandle. Det føles ret professionelt at kunne henvise videre i huset.«

Julie Boftofte Hansen er autoriseret osteopat og fysioterapeut, og hun ser også en stor værdi i nemt at kunne henvise sine klienter til de andre behandlere. Hvis man ligger alene, så stiller det nemlig nogle krav til ens netværk, hvis man med ro i maven skal kunne henvise sine klienter til andre.

»Det er mere oplagt for mig at henvise mine klienter til tværfaglige kolleger, når vi er i samme hus og har bedre kendskab til hinanden. Tidligere har jeg været i en klinik, der lå for sig selv. Der kræver det mere at få opbygget et netværk, man kan stå inde for og anbefale klienter til,« forklarer hun.

Hun påpeger også, at det er nemmere at kombinere de forskellige behandlingstilbud til tværfaglige forløb, når man er samlet i det samme hus. Det gør det meget nemt for borgerne.

Derudover ser hun det også som en fordel, at de forskellige selvstændige behandlere kan støtte op om hinanden.

»I og med de fleste af os er små, selvstændige erhvervsdrivende, kan vi støtte op om hinanden. Hvis en af mine klienter for eksempel har brug for en massør eller psykolog, er det let for mig at henvise til en af mine naboer, ligesom de også har en osteopat lige ved hånden,« siger hun.

Julie Boftofte Hansen tager hånd om sine patienter og sørger gerne for at samle deres tider i huset. Firmafoto.

Huset indefra

Nina Lange Forsberg er også godt tilfreds med omgivelserne i sundhedshuset, som ifølge hende er gode til de små, selvstændige behandlere.

»Det er en fordel, at rammerne passer til os behandlere med fine kontorer og venteområde,« siger hun.

Rammerne i huset er også noget, som Adam Wolden-Ræthinge fremhæver. Han er autoriseret Body SDS-behandler og Wim Hof Method- instruktør.

»Jeg har arbejdet mange steder i løbet af de seneste 25 år. Jeg oplever sundhedshuset som velfungerende, let at komme til og med gode faciliteter såsom venterum og toiletter med mere. Som lejer er der en god service fra udlejer – blandt andet en meget effektiv og omhyggelig vicevært,« oplyser han.

Lene Nørresø er sygeplejerske samt ernærings- og NHT-vejleder. Hun er helt på linje med de andre, når det kommer til at fremhæve forholdene i sundhedshuset som et plus. Hun havde før kontor i sit eget hjem, og der giver huset her nogle helt andre muligheder for hende.

»Tidligere havde jeg kontor hjemme. Huset fungerer supergodt for mit behov med eget kontor og et konferencelokale, hvor jeg kan afholde kurser og foredrag,« fortæller hun.

Fordelen for borgerne

Adam Wolden-Ræthinge mener også, at et samlet sundhedshus er til stor fordel for borgerne i Dragør.

»Fordelen er vel mest for klienterne. At der er én fælles adresse at gå hen, hvor der samtidigt er gode parkeringsmuligheder, og bussen holder lige udenfor,« siger han.

Julie Botofte Hansen ser også sundhedshuset som en fordel for borgerne i byen. Hun forsøger for eksempel at spare deres tid ved at tænke over bookingen af tider hos de forskellige behandlere.

»Det er også en fordel for klienterne at have os samlet. Jeg har for eksempel tit og ofte booket babyer ind i forlængelse af en lægetid i huset. På den måde kan vi spare klienterne for tid og besvær,« fortæller hun.

Derudover giver samlingen af forskellige tilbud også gode muligheder for de ansatte i huset. Det fortæller Jeanet Mouritzen fra Dragør Pleje Omsorg, der også holder til i sundhedshuset. De tilbyder privat hjemmepleje.

Hun synes, at huset på A. P. Møllers Allé 9A er et godt sted for dem, hvor deres ansatte også selv har muligheden for nemt at benytte de forskellige behandlingstilbud.

»Vi synes, det er rart at være her. Vi og vores personale bruger både læge, tandlæge, fodlæge og massør ved behov,« lyder det fra Jeanet Mouritzen.