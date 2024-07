Erlan Holtehus fortæller om skibsmodellerne. Foto: Carsten Maass.

Vi har modtaget:

God inspiration til en udflugt i Dragør

Ved Dragør Kirkes sommerafslutning besøgte personalet Amagermuseets særudstilling om skibsmodeller på Nordgården, der har titlen »Små skibe – store modeller.«

Traditionen i Dragør var, at drengene sejlede med familiernes gamle skibsmodeller i Batterisbækkenet og andre steder. Her blev kimen lagt til sømandslivet, som blev en vigtig del af mange familiers liv i flere generationer.

Tovholderen og ildsjælen Erlan Holtehus fra vores skibsmodellav fremviser på udstillingen forskellige modeller fra museets egen samling samt skibe, som de frivillige arbejder med i skibsmodellavet – rækkende fra flaskeskibe og kirkeskibe til skibe, som lavet under Museum Amager renoverer.

Erlan Holtehus fortalte kirkens personale den smukke fortælling om, at han til hver af sine børnebørn havde lavet et skib, som de fik til deres konfirmation. En enkelt blev ikke konfirmeret – så barnebarnet fik et asa-skib med Odin om bord.

Modelskibene blev designeret, så det matchede den enkeltes personlighed, og de blev bygget af materialer fra mange forskellige kilder af træ, som, fandt han, havde en tilknytning til historien. På skibet blev artefakter indlagt; måske en mønt under masten fra den tid, barnet var blevet født – eller mælketænder og andre minder fra barndommen.

Stamtræerne på udstillingen rummer hver for sig mange minder, og det kan kun anbefales at besøge og opleve den kærlighed, som videregives til kommende slægter.

Tak for et spændende foredrag. Jeg kan anbefale at besøge udstillingen med alle skibene og en flig af Erlans værksted, hvor der mange timer formes nye skibe. Man kan vel heller ikke være helt sikker på, at der ikke kommer flere end de nuværende 11 børnebørn.

Med venlig hilsen

Carsten Maass

Kontaktperson ved Dragør Kirke