Vi har modtaget:

God sommer

Den socialdemokratiske gruppe sender en sommerhilsen til Dragør Nyts læsere

Sommeren står for døren, og det giver anledning til at gøre status over første halvår af 2024.

Først og fremmest tak for den store opbakning til fejringen af kommunens 50-års-jubilæum.

Tak til alle de frivillige og ikke mindst til de to fastelavnsforeninger og det historiske ridt gennem byen.

Europa-parlamentsvalg

Tak til alle jer, der stemte på Socialdemokratiet ved Europa-parlamentsvalget søndag den 9. juni. I var med til at sikre, at vi fortsat har tre mandater i Bruxelles.

Det er godt. Det samme kan ikke siges om valgresultatet. Tendensen i Dragør var den samme som i resten af landet – nemlig tilbagegang.

Som socialdemokrater ser vi naturligvis på valgets tale med stor alvor, også i Dragør. Det giver anledning til refleksion.

Man er altid velkommen til at kontakte den socialdemokratiske gruppe, hvis man ønsker at drøfte den aktuelle politiske situation eller søger svar på konkrete politiske emner.

Status

Der er gang i Dragør. Socialdemokratiet ser med stor tilfredshed på, at der er tryk på anlægsbudgettet.

Mange projekter – store som små – bliver sat i gang, og senest er der blevet frigivet midler til udvidelse af specialklasserækken på Blushøj, herunder klasselokaler, grupperum og nye udeområder.

Det seneste halvår har de store projekter såsom implementering af fjernvarme og fortsættelse af vores kystsikringsprojekt fyldt meget, ligesom der er holdt borgermøder om begge emner, da de selvsagt optager os alle.

Efterårets vind, vejr og ikke mindst vand må have været klar tale for os. Vi står midt i klimaforandringerne, og det understreger vigtigheden af et stærkt kystsikringsprojekt, der kan beskytte Dragør både i dag og i fremtiden.

I marts måned satte vi gang i energiinvesteringer for i alt 6 mio. kr. Det er blandt meget andet til nye vinduer i gymnastiksalen på Store Magleby Skole og nye vinduer på rådhuset – investeringer, der er ansvarlige for mennesker og miljø.

På velfærdsområderne har såvel Dragør-modellen på skoleområdet, et faldende børnetal på 0–6-årsområdet og implementering af nye arbejdsgange i hjemmeplejen været genstand for grundige politiske drøftelser. Og på den anden side af sommerferien fortsætter behandling af disse emner, når kommunerne skal i gang med at implementere den nye ældrelov, og efter det formentlig en sundhedsreform.

For Socialdemokratiet er det afgørende, at vi bruger krone for krone det vi må på vores fælles velfærd, og det gør vi. Men som i så mange andre kommuner mærker vi presset. Pengene slår simpelthen ikke til. Vi ser derfor frem til at se effekten af regeringens økonomiaftale med kommunerne, som blandt andet medfører flere penge til velfærd.

Tak til forligspartierne for gode beslutninger og tak til alle vores kolleger i kommunalbestyrelsen for mange gode timer sammen.

Vi ønsker alle medarbejdere og borgere i Dragør Kommune en dejlig sommer.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber, viceborgmester, samt Ole H. Hansen

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Den socialdemokratiske gruppe