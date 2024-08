Kasper Walker i aktion. Foto: Henrik Rosschou.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Godkendt start i københavnsserien

Dragør Boldklub fik i lørdags point i udekamp mod KFUM

Af Henrik Rosschou



Lørdag middag, den 10. august, var Dragør Boldklub (DB) ude i sin første kamp i københavnsserien, som Dragør-klubben havde sikret sig oprykning til i sidste sæson.

Dagens modstander var KFUM, som i rækken var endt næstsidst i sidste sæson, men som havde undgået nedrykning, fordi Hvidovre 2 og Brønshøj rykkede op.

DB mest erfarende spiller i øjeblikket er Frederik Frost, som mod KFUM spillede sin kamp nummer 150 i den gule trøje. Hans kampjubilæum fejres før hjemmekampen mod FB på lørdag, den 17. august.

150-kampjubilar Frederik Frost. Foto: Henrik Rosschou.

Under pres

KFUM startede med et pres på DB-målet – men der gik kun to minutter, før DB svarede igen.

Et hjørnespark fra det hjørne, hvor de fleste KFUM-fans holdt til, blev lagt godt ind foran mål af anfører Frederik Frost. Bolden havnede for fødderne af Albert Kindberg, som satte indersiden på, men KFUM’s målmand fik på målstregen mirakuløst fumlet bolden væk, så den ikke gik i nettet – og det endda i to omgange. Det var en kæmpe chance, som kunne have taget brodden af KFUM-holdet.

KFUM fik et lille overtag det næste kvarter, men DB svarede godt igen og forstyrrede hjemmeholdets opspil.

Som første halvleg skred frem, overtog KFUM det mest spil på DB’s banehalvdel.

Efter 22 minutter bragte KFUM sig foran med 1–0. Bolden blev fra venstre side spillet ind foran DB-målet, til den bagerste del i feltet. Her stod en KFUM-angriber fri, og han first-timer bolden i mål uden chance for Mads Glæsner i DB-målet. DB’s forsvar skulle nok have været mere opmærksomme på, hvad der skete i den bagerste del af feltet – men det var et flot mål.

Herfra stod der KFUM på det meste spil.

DB-spillerne kæmpede hårdt, men de skal vænne sig til et andet tempo og måske et noget hårdere spil.

Dagens dommer tillod i perioder hårdt spil, mens han på andre tidspunkter dømte ting, som kun han så.

Efter en halv time skiftede DB Tobias Hjorth ud. Ind kom Mathias Rahbek. Det var ikke, fordi den unge Hjorth spillede dårligt, men fysisk stod han ikke mål med de store KFUM’er på midtbanen. Hjorth er helt sikkert en fremtidens mand på DB-holdet.

Efter 36 minutter var det meget tæt på at gå galt for DB. Albert Kindberg lavede et fælt kiks med en aflevering midt på bane. Han fik spillet bolden direkte i fødderne på en jagtende KFUM-spiller, som hurtigt satte fart på bolden. Strandby var straks over angriberen, men KFUM holdt liv i angrebet. Afslutningen blev dog en fuser, som gik langt over mål.

Kasper Walker kom ikke på scoringstavlen mod KFUM. Til gengæld var han en evig trussel på højresiden. Walker fik også bevist, at selvom modstanderen er en kende større, kan en tackling være effektiv. Walkers tackling satte DB i gang – men den efterfølgende afslutning fra Mathias Rahbek var knap så effektiv.

Til anden halvleg blev Andreas Steffensen og Niklas Frimand sat ind – ud gik Lukas Søgaard og Albert Kindberg.

DB får overtaget

KFUM kom bedst ud af starthullerne efter pausen – men der gik ikke lang tid, før DB fik overtag i spillet. Den sidste halve time af kampen sad DB stort set på alt spil.

DB’s næstmest erfarende spiller Peter Ursin, der på dagen rundede 148 kampe i DB-trøjen, lod sig udskifte efter 72 minutter efter en god fight.

Få minutter senere blev Frederik Frost sendt af sted fra midten af banen. Han løb alene mod målet. KFUM-målmanden kom stormende ud af sit mål, og en kollisionen var uundgåelig. Uden for feltet tacklede KFUM-målmanden igennem på Frost, som forsøgte at stikke bolden forbi keeperen. Målmanden rammer Frost og falder selv til jorden i en aparte version af svanens død. Frost klarede heldigvis frisag og kom ikke til skade. Dommeren dømte frispark til målmanden, som selv havde været årsag til sin skade. Det burde have været omvendt – frispark til DB og et gult kort til målmanden.

DB udlignede til 1–1 med omkring et kvarter tilbage af kampen. Det skete på en flot scoring af Tobias Damkær, som satte sig igennem og fyrede kanonen af et par meter uden for feltet – uden chance for KFUM-målmanden.

De sidste 10 minutter af kampen blev præget af et par dumme kort til begge hold, som et resultat af det hårde spil dommeren tillod i dele af kampen.

Kampen sluttede 1–1, og DB kan være tilfreds med et point på udebane, selvom der var chancer nok til et par mål mere.

Øvrige opgør

FA 2000 2 satte sig med en 3–0-sejr på udebane over Kastrup BK, der i sidste sæson vandt serie 1 foran DB.

NB Bornholm tabte på hjemmebanen Nexø Stadium 2–3 til Union, mens FB og Skovshoved IF hver fik et point for deres 2–2-kamp.

DBU-turneringens første runde af rækken københavnsserien var ved redaktionens deadline mandag ikke færdigspillet.