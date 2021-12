Godt klassemiljø med vikingteknikker

»Hvordan rensede man en ringbrynje?« spørger ungdomsskolelærer Kay Weiss ud i flokken af elever, der selv er iklædt lærredssække ud over vinterjakkerne. Det var ikke almindeligt at have råd til ringbrynjer og stålsværd, forklarer Kay Weiss. Det var faktisk sådan noget, der kostede en reel bondegård. Han fortæller, at ringbrynjerne kunne trækkes gennem sandet på stranden efter en hest, frem og tilbage, for at slibe skidtet af ringene. Men man kunne også lægge dem i tønder med sand og rulle tønderne frem og tilbage. Og det skal eleverne selvfølgelig prøve.

Der er kun én 4. klasse ad gangen på fortet, så de får oplevelsen sammen. I løbet af dagen skal de bage brød over bål, som de selv har hugget brændet til. Dertil skal de øve sig i spydkast, så de kan jage som vikinger, og de skal opfinde et sigende vikingenavn såsom Gorm den Gamle, Svend Tveskæg og Harald Blåtand til sig selv og skrive det i runeskrift. Desuden skal de prøve kræfter med at slentre, som er en fletteteknik kendt fra vikingetiden. Og resten af tiden fordrives, som vikingerne gjorde det, med at spille fedtpind og ride ringridning, det sidste sker dog kun på ryggen af hinanden. Dagens store udfordring er, at ingen af øvelserne kan gennemføres alene, og alle øvelserne skal prøves med en ny makker hver gang – på denne måde styrkes elevernes relationer på tværs af klassen nemlig bedst.