Godt nytår fra Venstre i Dragør

2020 har været et usædvanligt år – i Dragør, i Danmark, i verden og også i Venstre! Pandemien har sat sit store præg på dansk politik og medierne. Vi må også erkende, at Venstre er blevet meget omtalt – ikke på grund af vores politik, men mere i forhold til enkeltpersoner, og det på trods af, at vi faktisk har meget politik på hylderne, som sætter en retning fremad for Danmark med fokus på vækst i velstand og velfærd. Det står i modsætning til den røde regering, som allerede har erobret den globale førsteplads i skattetryk efter kun halvandet år ved magten.

Venstre vil en anden vej – også i Dragør. For der venter os som samfund en kæmpe opgave på vej ud af corona-pandemien – en opgave, hvor vi skal drive Danmark fremad, så optimismen kan vende tilbage. Vi skal fremtidssikre Danmark, så vi også i fremtiden kan være blandt de bedste lande i verden at leve og bo.

Det kræver en plan. Det kræver, man ved, hvad man vil. At man har lagt en kurs. Og det har vi i Venstre med hovedvægten på tre områder. For det første vil vi udvikle vores velfærdssamfund med fokus på borgeren og med flere valgmuligheder tilpasset den enkeltes behov – mennesket frem for systemet! For det andet vil vi tilbage til at føre en ansvarlig økonomisk politik, som skaber danske arbejdspladser, sikrer innovation og vækst og gør Danmark grønnere og rigere. For det tredje vil vi fastholde en stram og konsekvent udlændingepolitik – med plads til dem, der kan og vil Danmark, og som vil gøre en indsat for at forsørge sig selv og blive velintegreret i det danske samfund.

Vi tror på, at det har en selvstændig værdi for et menneske at stå op om morgenen og gå på arbejde, tage ansvar for sit eget liv, deltage i fællesskabet og føle sig værdsat. Det handler derfor ikke for os om blind tro på vækst, men derimod en overbevisning om, at et samfund, der bliver rigere, er et samfund, der har muligheder. Muligheder for at investere i mennesker og i vores fælles fremtid som et frit samfund, hvor vi som borgere har frihed til at vælge det liv, vi ønsker.

Men pengene skal tjenes, før de kan bruges og det er der bekymrende få i det røde flertal, der har forstået. Der er ikke brug for verdensrekord i skattetryk, tværtimod skal vi holde skatten i ro, investere i danske jobs og insistere på, at det altid skal kunne betale sig at gå på arbejde.

Godt nytår!

Med venlig hilsen

Erik Skovgaard Nielsen

Formand, Venstre i Dragør

