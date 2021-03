Gradvis genåbning af samfundet

For en uge siden blev et flertal af Folketingets partier enige om en plan for genåbning af samfundet. Retningslinjer og restriktioner er dog endnu ikke meldt ud – bortset fra brugen af coronapas

Af Birgit Buddegård

Fra tirsdag efter påske kan elever i 5. til 8. klasse vende tilbage til skolerne hver anden uge, og frisører og massører kan åbne med krav om mundbind og coronapas.

Og der er mange, der glæder sig til at få klippet de efterhånden lange lokker, kan indehaver af Salon Smilla, Stina Gudmundsen fortælle til Dragør Nyt. Kunderne sms’er til hende, ringer og møder sågar op i deres iver efter at booke en tid.

»Det er dejligt at være savnet, « lyder det fra frisøren, der glæder sig til at komme i gang igen. Og Stina Gudmundsen ser ikke det, at hun skal kontrollere coronapas, som et problem. Det vigtigste er igen at måtte byde kunderne indenfor.

Også Jette Hasle Ravn, der er indehaver af Jette på Kongevejen, siger, at det, der er vigtigst, er at kunne lukke op for kunder.

Vi bliver nødt til at lytte til myndighederne, siger hun, og ser ikke restriktionerne som et problem. Og hun håber, at det vil være muligt at blive testet i Dragør i hvert fald maj måned med, indtil rigtig mange er vaccineret.

Jette Hasle Ravn er i fuld gang med at gøre salonen klar til åbning og har stort set talt i telefon hele dagen, fordi kunderne ønsker at få en tid. Og der er bookninger til langt frem i tiden, fortæller hun.

Påskehøjmesse under åben himmel

Det er besluttet, at genåbningen skal ske i etaper, og første etape er som nævnt efter påske. Dog har kirkerne fået lov at holde udendørs gudstjenester for op til 50 kirkegængere, og derfor har Dragør Kirke valgt at flytte højmessen påskedag ud på kirkegården (læs mere i artiklen Påske under åben himmel).

Testcentrene forbliver i april måned

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man lader sig teste – hellere en gang for meget end for lidt – lød det på et pressemøde torsdag i sidste uge – for på den måde at bryde smittekæderne.

I Dragør har man i marts måned kunnet få en PCR-test i Hollænderhallen og en kviktest i Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården. Testcentrene disse to steder vil forblive åbne frem til 1. maj – ved PCR-test skal der bestilles tid på coronaprover.dk, mens man uden tidsbestilling kan møde op på Wiedergården for at få en kviktest (se kommunens annonce på side 6 i Dragør Nyt nr. 13).

Påske og restriktioner

Torsdag i sidste uge afholdt sundhedsminister Magnus Heunicke pressemøde sammen med sundhedsmyndighederne, og her lød budskabet klart, at det er vigtigt, at borgerne holder fast i de restriktioner, vi har vænnet os til i det sidste år. Danmark er et godt sted i epidemien, men test er helt afgørende. På landsplan er smittetallet på 1,1, mens den i hovedstadsregionen er 1,2.

Det er især vestegnskommunerne, der er hårdt ramt, og i flere kommuner her har man igen lukket skoler og fritidstilbud. Fremover vil man åbne og lukke helt ned på sogneniveau, er budskabet fra sundhedsministeren, og kommunerne – og altså også Dragør – vil få mulighed for selv at kunne reagere, og for eksempel lukke skoler, hvis smitten spreder sig.

I flere europæiske lande – herunder Sverige, Norge og Tyskland – har tredje bølge ramt, og det skal Danmark undgå.

Det er nu anden gang, påsken skal fejres med coronarestriktioner – og til forskel fra sidste år har den britiske variant B117 overtaget, og ifølge myndighederne er den halvanden gang så smitsom. Så opfordringen fra sundhedsmyndighederne lyder, at vi skal holde fast, til vaccinerne slår igennem (Danmark skulle efter påske få 100.000 vacciner om ugen).

Budskabet er: Hold afstand, se så få som muligt og gerne udendørs – samt brug mundbind. Påsken må ikke føre til, at smitten stikker af, for det lave smittetal er en forudsætning for genåbningen, lyder det fra myndighederne.

Yderligere information kan ses på coronaprover.dk samt på coronasmitte.dk