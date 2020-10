Graverboligmøde

Torsdag den 29. oktober afholdes der graverboligmøde i graverboligen ved Store Magleby Kirke. Gæsten denne gang er antropolog og fotograf Sarah Warny Berg, der under tematet mørke vil fortælle om det, hun mener, man kan få ud af det. Arrangementet indledes kl. 9.30 med kaffe og samvær – og foredraget begynder kl. 10.

Det, at en del af det at være menneske er, at man også må igennem mørke tider, hvor alting står stille, og hvor livet lige pludselig ikke længere er, som man troede, det var, satte antropologen spørgsmål i hovedet: Hvordan reagerer man, når man er konfronteret med magteløshed og uforudsigelighed? Hvordan skaber man mening i det, der kan forekomme meningsløst og tilfældigt? Svarene satte Sarah Warny Berg sig for at undersøge – og give videre i hendes bog »There is a Crack in every Skin, That’s how Life gets in«. Bogen indeholder fotografier af mennesker med ar, interviews om, hvordan arrene er opstået, og fortællinger om, hvordan de har været med til at forme personerne som mennesker.

I foredraget fortæller Sarah Warny Berg om de medvirkende i bogen og om de eksistentielle erkendelser, der er blevet åbnet op for, ved at de har turdet blotte deres ar og dele de sårbare for-tællinger, der ligger bag.

Slutteligt vil Sarah Warny Berg komme med et antropologisk perspektiv på, hvad, hun mener, det er i tiden, der kan gøre det så svært at være i krise.