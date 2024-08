Grease, bebop og dødsspring

Dragør Havnefest har løftet sløret for en stor del af ­musikken på den snarlige folkefest. Én ting er helt sikker, nemlig at livemusik, mad, drikke og underholdning er ­hovedingredienserne i tre dages fest på havnen

Af Jens Munch



»Alt eller intet, der findes kun livsvigtige koncerter,« siger Chief 1 i en pressemeddelelse fra hans bookingbureau.

Med det udsagn in mente kan man vist godt regne med, at Chief 1 med band vil gøre, hvad de kan for at give publikum en god oplevelse, når de går på scenen søndag den 11. august klokken 13. Og der bliver forhåbentlig tale om en revanche for koncerten på sidste års havnefest, hvor massiv regn ødelagde en del af showet.

Dragør Havnefest bliver i år afholdt med et væld af koncerter hen over weekenden den 9., 10. og 11. august.

The Scoops går fredag aften på scenen med deres »The Scoops And the Grease Show«.

Bandet fyrer med sine hele otte medlemmer under et sprudlende sceneshow både professionel og dansevenlig musik af. Bandet leverer alle de største hits fra Grease-filmen sammen med udvalgte hits fra 50’erne, 60’erne og 70’erne – og krydrer det hele med nogle nyere sange.

Samme aften, før The Scoops, har bandet Time Out allerede sat gang i dansefesten med en god blanding af hits fra blandt andre Kim Larsen. Her er der også mulighed for at opleve bassistens enestående »dødsspring«. Hvad det præcis går ud på, må man dukke op for at få afklaret.

Lørdag eftermiddag er det jazzorkestret Bebop Bonfire, der kommer og optræder med musik skrevet af store bebop-mestre såsom Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Clifford Brown og Bud Powell samt egne kompositioner. Orkesteret har ry for at være yderst sammenspillet.

Også lørdag eftermiddag vil der blive budt på en ægte havnefestklassiker, når Mormors Duo spiller op med dejlige sange, som de fleste kender. Med harmonika og guitar – og skønne sangstemmer – inviteres publikum med ind i deres »dagligstue«.

Klassikere på plakaten

I løbet af weekenden vil der også være et gensyn med et par af den danske musikscenes »klassikere« – nemlig Zididada, der i år vender tilbage for første gang siden 2017, og der til ikke mindst Hvide Løgne, som efterhånden nærmest er fast inventar på Dragør Havnefest! Se mere herom i næste uges udgave af Dragør Nyt.

Naturligvis er der i år også noget for børnene. Skandinavisk Tivoli Park, der kalder sig selv Danmarks Hyggeligste Tivoli, lægger nemlig igen vejen for Dragør Havn under havnefesten, der også har sørget for, at børnene kan forlyste sig i en hoppeborg.

På Dragør Havnefests facebookside vil opdateringer af programmet ske i takt med, at de løber ind.

Gratis adgang. Se i øvrigt også annoncen fra Dragør Havnefest på side syv i denne avis.