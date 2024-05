Borgmester Kenneth Gøtterup holder tale til Grøn Fredag. Foto: Thomas Mose.

Grøn Fredag

Fredag den 24. maj bød UngDragørs fritidshjem, Elisenborg, på en dag fyldt med musik, aktive lege og kreative workshops. Her fik børnene udfoldet nogle af FN’s verdensmål gennem leg, hvor bæredygtighed blev gjort både lærerigt og underholdende.

Arrangementet, der gik under navnet Grøn Fredag, havde nemlig fokus på at gøre det aktuelle emne bæredygtighed både sjovt og lærerigt for børnene. Pædagoger og børn havde i fællesskab tænkt ud af boksen, hvilket blandt andet kunne ses på det høje tårn på græsplænen, der var udsmykket med genbrugsmaterialer og skrald.

Både borgmester Kenneth Gøtterup, formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget Henrik L. Kjærsvold-Niclasen og bestyrelsen for UngDragør deltog, da børnene medvirkede i de forskellige grønne aktiviteter – som heldigvis blev afviklet i flot solskin.

Fokus på verdensmål

Flere af aktiviteterne trak referencer til FN’s verdensmål, hvori nummer to, som hedder »Stop sult«, fokuserer på sult og fejlernæring. Her kunne børnene smage på insekter som en alternativ kost – og de fik sågar lov til at dyppe dem i chokolade.

Også verdensmål nummer tre, »Sundhed og trivsel«, blev aktivt indlært. Det skete ved igennem dans at lære om sundhed og helbred.

Børnene kunne også få opfyldt deres indre Tour de France-drøm ved at trylle en cykeltur om til en lækker smoothie. Her producerede deres aktivitet på cyklen strøm nok til at blende ingredienserne til en sund og velsmagende drik, mens der blev sat fokus på motion og bæredygtig energiproduktion.

Mødet med jævnaldrende

Et andet vigtigt formål har været at oprette et arrangement med fokus på at ruste børn på tværs af kommunens skoler sammen.

Peter Gall, pædagogisk leder på Elisenborg, fortæller desuden også, at mange af børnene har givet udtryk for, at de godt kunne tænke sig at møde andre unge.

Den fremtidige vision for UngDragør bliver derfor at oprette flere fælles aktiviteter på tværs af enhederne for derigennem at motivere til positive fællesskaber på tværs af køn, alder og skoler.

Ifølge Peter Gall er formålet at integrere bæredygtighed i børnenes hverdag på en sjov og engagerende måde.

Han udtaler i den forbindelse: »Vi har hele tiden spurgt os selv: Er det sjovt?«

Han erkender, at temaet i sig selv ikke virker specielt appellerende til børnene, og at det derfor er vigtigt at putte sjov ind i det. Gennem hele dagen får børnene også en dialog med de voksne om aktiviteterne, deres formål samt ros for deres deltagelse.

Bæredygtighed er noget, der skal indlejres i hverdagen og socialiseringen, og hos børn skal det leges ind. Det er, som Peter Gall påpeger, en ny måde at tænke aktiviteter på, og han finder, det er nødvendigt, således at man fastholder børnenes interesse – især dem, der ikke kommer forbi hver dag.

Grøn Fredag fremadrettet

Konceptet om bæredygtig bevidsthed gennem aktiviteter ser den pædagogiske leder selv meget potentiale i, og for ham hersker der heller ingen tvivl om, at arrangementet har været meget populært hos børnene. »De har været med hele vejen,« som han siger.

Fremover ser Peter Gall gerne, at der videreudvikles på idéen om bæredygtighed som tema – og gerne mens der eksperimenteres med verdensmålenes tilknytning til endnu flere sjove og lærerige aktiviteter. IE

Fotos: Thomas Mose.