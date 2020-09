Flemming Bender Jensen. Foto: Robertdeaves.uk.

Nyt fra Dragør Sejlklub:

Guld til Danmark

Ved europamesterskabet for finnjoller i Gdynia Polen, der foregik i perioden søndag den 30. august til torsdag den 6. september, blev Flemming Bender Jensen fra Dragør Sejlklub kåret som vinder af klassen for 70+-udøvere.

70 deltagere i alt, inddelt i forskellige klasser fra under 23 og op til 80+, var med i de i alt ti sejladser, der, i løbet af den lille uge stævnet varede, blev afviklet under meget svære betingelser. Der blev nemlig budt på både regn, kraftig vind (ca. 10 m/s) med mange vindspring, op til 20–25 graders samt bølger, der var korte, men høje og fra skiftende retninger. Og vejret var så udfordrende, at selv de unge OL-kandidater betegnede stævnet som værende meget hårdt. Denne klasse blev i øvrigt vundet Zombor Berez fra Ungarn.