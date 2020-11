Gyser-udstilling

Fredag den 30. oktober holdt førsteklasserne på Dragør Skole fernisering i skoven ved spejderhytten.

Forinden havde skolens to 1.-klasser i forbindelse med deres udeskoleprojekt gennem to uger arbejdet sammen om at få stablet en stor interaktiv halloweenudstilling på benene.

»Alle børn har leveret et kæmpe stykke arbejde på tværs af klasserne,« fortæller Stine Nordberg fra Dragør Skole. Hun oplyste også, at udstillingen ville blive taget ned i løbet af mandagen.

Således kunne man hen over weekenden – hvis man da ikke havde været så heldig at nå frem til selve ferniseringen, hvor de udklædte elever optrådte med både gyserdans og -sang – på egen hånd gå på opdagelse blandt elevernes store produktion af fugleskræmsler, spøgelser og farlige flagermus, der var udstillet i skovområdet ved Blushøj.