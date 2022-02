Hæder til Lions-medlemmer

Jytte Hahn Ohrt, der er sekretær i klubben, står for klubbens madindsamling, fredsplakatkonkurrence samt projektet med bistader i Søvang og dertil også mange andre af Lions projekter.

Af hensyn til fraværet af ledsagere blev overrækkelsen optaget på film.

Melvin Jones Fellow

Prisen, de to Lions-medlemmer blev hædret med, er opkaldt efter Melvin Jones, der i 1917 stiftede Lions Club i Chicago. I forbindelse med et Melvin Jones Fellow-medlemskab indbetaler klubben et beløb til LCIF (Lions International Foundation), der støtter mange projekter over hele verden. Modtageren af prisen får en plakette med sit navn og en fin Lions-nål.

Både Lions-medlemmer og andre uden for Lions kan modtage prisen.