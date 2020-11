Halloween

I lørdags, den 31. oktober, kunne man, hvis man da var uden for sin egen dør, ikke være i tvivl om, at det var halloween. Og det selvom fejringen af dagen ikke foregik i det omfang, som det har været kutyme de seneste år.

På grund af risikoen for covid-19-smitte havde sundhedsmyndighederne udsendt anbefaling om ikke at lade børn gå rundt for at samle slik. Skikken er ellers, at uhyggeligt udklædte børn går ind hos dem, der i dagens anledning har pyntet op til uhygge, for at fremkomme med »truslen«: »Slik eller ballade ...«

Myndighedernes anbefalingen lagde nok en dæmper på lysten og energien til udsmykning hos flere, men der var alligevel udklædte børn, medlevende voksne samt flot pyntede steder nok til, at man ikke kunne undgå at bemærke årstidens (u)hyggelige event.