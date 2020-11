Vi har modtaget:

Hallöy Café

Hallöy Café er det bedste, der er sket for området omkring Neels Torv i mange år. De har i den grad højnet det område. De har en god smag og sørger for, at der altid er ryddeligt og smukt med blomsteropsatser osv. Forretningen leverer god betjening til fornuftige priser, og de har afholdt sig fra at servere spiritus, hvilket jeg heller ikke mener, man bør gøre i det område.

Det ville klæde kommunen at forlænge deres midlertidige tilladelse til udeservering overfor cafeen. Det er ikke til skade for nogen. Det skaber miljø og hygge, og vi er rigtig mange borgere, der har nydt dette område.

Jeg synes, at kommunen i disse corona-tider skal støtte alt, hvad de kan, og da vejret tilsyneladende tillader det, skal de have lov at fortsætte, så længe det er muligt.

Jeg er bekendt med, at der skal være plads til juletræet – selvfølgelig skal der det – men jeg mener bestemt godt, der kan være plads til begge dele. Disse to installationer vil ovenikøbet understøtte hinanden ...

Der er også andre i gågaden, som, synes jeg, har vist initiativer og højnet niveauet – og der skal nok også være nogle af disse, der kunne have glæde af lidt fleksibilitet.

Så kære politikere: Tag nu for en gangs skyld en hurtig beslutning og bevis, at I følger og opfylder borgernes ønsker. I Dragør-grupper på de sociale medier kan I se, at der er massiv tilslutning til, at man skal bevare dette serveringsområde – også efter corona.

Med venlig hilsen

Søren Hvalsø