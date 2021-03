Momsnummer i fødselsdagsgave

Helene Møller gav sig selv et momsnummer i fødselsdagsgave – men stadig uden at vide, hvad hun ville lave. Men iværksætterånden havde et godt tag i hende, og fra sine vinduer så hun ned på Nordre Væl og begyndte at tænke på, hvorfor dog ingen lavede noget dér. Hun kontaktede kommunen og fik tilladelse til at sælge blomster derfra syv lørdage den sommer – og så var hun i gang.

Og en praktikalitet som ikke at være i besiddelse af et kørekort kunne ikke stoppe Helene Møller. Hun stillede sig derfor klokken fem om morgenen ved den lokale benzintank for at tage den på tommelfingeren til Københavns Grønttorv. Og så kunne hun jo altid køre med fragtmanden hjem, som hun leende konstaterer. Hun har dog siden taget kørekort.

Fra hjørnet af Nordre Væl udviklede forretningen sig hurtigt, da hun efterfølgende besluttede at åbne sin egen have – først som en planteskole, men efter nogle år også som egentlig blomsterforretning.

»Jeg er 100 procent autodidakt,« siger hun – mens hun med øvet hånd binder en buket med et yderst professionelt udseende. Arbejdsdagen kan godt snige sig op på 14 timer, men hun kan slet ikke lade være.

»Det er min mand, der laver maden,« smiler Helene Møller – der dog holder lukket søndag og mandag, så hun også får lejlighed til at se familien. Og tre ugers sommerferie bevilger hun trods alt også sig selv, der i det daglige får hjælp af flere ansatte medarbejdere på deltid.

Helene Møller sørger for at lave præcis den buket, kunden ønsker. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Farveglæde

Det er iværksætterånden, der får hende op om morgenen, fortæller Helene Møller.

»Skal vi ikke prøve det,« er ikke sjældent en af de første tanker hos hende, der lyser af energi og glæde, når hun taler om sin have og sine blomster.

Der er også mode i blomster, og hun fortæller, at der stadig er efterspørgsel efter rokokobuketter, mens mange unge foretrækker de mere løst bundne buketter.

Selv har Helene Møller en forkærlighed for farver – en buket må gerne være en »eye-catcher«, siger hun og peger på en orangefarvet rose. »Free Spirit« hedder den – og det navn kan hun sagtens identificere sig med.

Opgaver til boligmagasiner

Helene Møller arrangerer blomster på alteret i Drag-ør Kirke hver fredag – en opgave, hun holder meget af.

Og hun er også blevet kendt – og anerkendt – i videre kredse for sin kreativitet. Ved juletid kunne man således se hendes bud på en adventskrans i Bo Bedre, ligesom Mad & Bolig og Spis Bedre indimellem lægger vejen forbi med en fotograf.

Til en fotoreportage i Mad & Boligs påskenummer i år har Helene Møller således en blomsterkrans med. Og ikke mindst Bo Bedre har hun et godt samarbejde med, så ofte, når magasinet vil lave en reportage, får hun tilsendt en farvekode af stylisten med eksempelvis en besked om, at det skal være malerisk og elegant.

Sådanne opgaver synes Helene Møller, det er sjovt at være med i – og hun er stolt af, at hendes arbejde på den måde anerkendes.

Lille »fotostudie«

Helene Møller lægger selv fotos op på sociale medier og har derfor indrettet et lille »fotostudie« i haven, hvor hun kan fotografere de blomster, hun vil vise frem.

Selvom Helene Møller – og de mange kunder – er glade for Hammers Have, har hun en drøm om en blomsterforretning på Kongevejen. Den kunne fungere som salgsted, mens haven på H. C. Hammersvej skulle være produktionssted. Som altid er der gang i iværksætterånden – Helene Møller kan slet ikke lade være. Men indtil da finder man hende i Hammers Have – og om lørdagen også på Nordre Væl.

Og i disse coronatider, hvor meget er lukket, citerer Helene Møller både statsministeren og dronningen for at have sagt, at man da altid kan købe en blomst og sætte ud på trappestenen. Og har man lyst til det, finder man et rigt udvalg i Hammers Have.