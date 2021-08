Vi har modtaget:

Har kommunen styr på økonomien?

Man bliver svært bekymret, når Helle Barth fortsætter fortællingen om Dragør Kommunes påståede gode og robuste økonomi. Senest bekræftet med kommunens tiggergang til indenrigsministeren om at få tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Hvis økonomien er så god, som borgmesteren postulerer, så ville det nok ikke være nødvendigt.

Det gentog sig også i sidste uges avis (læs indlægget her, red.), hvor borgmesteren i et svar til undertegnede (Sydamagerlisten) særligt fremhæver de få positive poster fra regnskabets »debet-side«, men undlader at nævne de faktiske tal fra regnskabets »kredit-side«.

Et par eksempler på den påstand:

Borgmesteren nævner, at kommunens likviditet (kassebeholdning) efter en række nødvendige opstramninger (serviceforringelser) forventes at udgøre ikke mindre end cirka 80 mio. kr. med udgangen af indeværende år. Det lyder jo umiddelbart godt, men at kassebeholdningen rent regnskabsmæssigt intet har med formuen at gøre afslører kun, at Venstres lokal-politikere i Dragør stadig slås med et væsentligt fravær af regnskabsindsigt.

Borgmesteren undlader at nævne, hvad kommunens økonomiafdeling klart og tydeligt skriftligt har tilkendegivet over for kommunalbestyrelsen – nemlig at opbygningen af kassebeholdningen, der påbegyndtes i 2020, i et ikke uvæsentligt omfang (cirka 50% i 2020) blev skabt for lånte penge. Ligesom borgmesteren behændigt undlader at oplyse, at der senest er kommet en udgiftspost mere på cirka 42 mio. kr., der skal finansieres, måske helt eller delvist fra kassebeholdningen, til de kommunalansattes feriepenge jf. den nye lov herom.

Kommunens fysiske forfald

Et andet eksempel på fortielse af helhedssituationen er, at borgmesteren helt har undladt i debatten at nævne, at kommunen efter en lang årrække med massive besparelser er efterladt med et efterslæb i skønsmæssigt hundrede millioner kroners-klassen, når det drejer sig om udførelsen af nødvendige reparations- og vedligeholdelsesarbejder på vores veje, institutioner, skoler samt øvrige bygninger og faciliteter m.v.

Skal kommunens drifts- og anlægsfaciliteter bare have lov til at forfalde i lighed med de ti tidligere, kommunale udlejningsejendomme, som man måtte sælge som følge af mislighold og pengemangel? Og hvordan forestiller borgmesteren sig, at de nødvendige midler til genopretningen skal skaffes og finansieres?

Fakta er, at Dragør Kommune lever i et økonomisk limbo med en uholdbar dag til dag-strategi, hvor der i stedet for er behov for en langsigtet, økonomisk og driftsmæssig holdbar løsning, der gør det sikkert og trygt at være borger bosiddende på det sydlige Amager.

Med venlig hilsen

Sven Norup

Kandidat for Sydamagerlisten