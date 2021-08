Havnefest med god stemning

Weekenden bød på havnefest med livemusik, boder og tivoli – og stemningen var i top. Efter coronanedlukningen var det lige, hvad der var brug for

Af Birgit Buddegård

Weekenden bød på fin stemning og store smil hos publikum, der vuggede med til musikken og hyggede sig med både fadøl, vin og champagne.

Selvom der på havnefestens første dag kom lidt regn, blev det klaret med regntøj, godt humør og en skraber til at fjerne vand på bordene. Og som om vejrguderne havde forstået, at der var noget i gang på Dragør Havn, brød solen igennem, og så kom der gang i dansen for både børn og voksne. Og søndag var det tørvejr.

Havnefesten bød på alt, hvad hjertet kan begære af inciterende musik og godt til ganen af både mad og drikke fra de mange boder rundt omkring på havnen.

Fra Cirkuspladsen, hvor Skandinavisk Tivoli Park havde opstillet deres mange forlystelser, lød jubelhvin fra børnene – der indimellem også fornøjede sig med popcorn og is. En kæmpehoppeborg vakte glæde – og man fandt både en karrusel til de mindste og lidt mere svimlende attraktioner for de større – og måske modigere.

Stort arrangement på kort tid

Philip Helgstrand, der i år som tidligere er primus motor bag havnefesten, fortæller, at tilrettelæggelsen af havnefesten i år gik meget sent i gang, da coronapandemien – der sidste år betød, at havnefesten blev aflyst – også i år skabte usikkerhed om, hvorvidt festen kunne gennemføres.

Til Dragør Nyt beretter Philip Helgstrand, at han først fik sat planlægningen i gang lige før sommerferien, og først tre uger før selve afholdelsen i denne weekend fik han vished for, at havnefesten kunne gennemføres.

Han uddeler store roser til de mange sponsorer, der var søde til at fortælle ham, at de var klar, og Skandinavisk Tivoli Park satte havnefesten i kalenderen på et tidspunkt, hvor de ikke helt vidste, om det blev til noget.

Det var lidt presset med bands og den store scene, fortæller Philip Helgstrand – især med scenen, eftersom flere og flere vågnede op efter corona-dvalen og gerne ville holde koncerter.

Dog finder han, at det var svært at få opstillet det hele efter kommunens regler – men han er glad for, at det lykkedes i sidste ende.

Philip Helgstrand glæder sig over den gode stemning – folk var så positive, og det er hans opfattelse, at alle trængte til en rigtig fest.

Der var også stor opbakning til køb af festtegn – større end i tidligere år, siger han og fortæller, at folk selv henvendte sig i barerne og på strand-hotellet for at købe, hvis de ikke lige kunne få øje på en af sælgerne på havnen.

Ændringen i coronarestriktionerne kom ikke rigtig til at betyde noget, fortæller han, der allerede inden havde fået grønt lys fra politiet.

Så sikken en fest, Dragør har haft – og Philip Helgstrand er klar til at gøre det hele igen næste år, lover han.

