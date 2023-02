Havnefoged

– hyggeonkel eller virksomhedsleder?

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30 giver tidligere havnefoged Bent Kofoed-Hansen foredrag i den store sal på Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården 2.

Bent Kofoed-Hansen vil denne dag fortælle om sit job som havnefoged i Dragør gennem 28 år og ledsage sin fortællingen med et væld af billeder fra den gamle havn. Sammenlægning af fire havne, daglige drift, vedligeholdelse, budgetter og personaleledelse er blot nogle få af de opgaver, han som havnefoged blev stillet over for, da han tiltrådte stillingen i 1980. Men til en havnefogeds »hverdag« hører også ulykker såsom storm og brand m.m.

Hør om de mange sjove, dramatiske og krævende oplevelser den tidligere havnefoged havde i jobbet indtil pensionen i 2008.

Foredraget er arrangeret af Danmarks Lodsmuseumsforening.

Gratis adgang. Se mere i annoncen på side 2.