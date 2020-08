Havnegalleriet

Fra fredag den 28. august til torsdag den 3. september udstiller Annette Ravn og Simon Andersen skulpturer og fotokunst i Havnegalleriet, Strandlinien 17.

Da Anette Ravn i 2005 på et kursus begyndte at arbejde i ler opstod der en symbiose imellem leret og hende. Hendes skulpturer er abstrakte, finurlige fantasier, som strækker sig over slanke kvindeskikkelser i mønstrede gevandter, mænd med flagerne frisurer, over læseheste til små, tætte inuiter; flere er også blevet støbt i bronze.

I 2019 udstillede Anette Ravn i Havnegalleriet, og hun glæder sig nu til at komme tilbage sammen med sin gode ven, Simon Andersen.

Fotokunst har altid været Simon Andersens store passion – og han har nu givet sig selv muligheden for at udstille for første gang. Længe havde han drømt om at få tiden til at få lavet billeder i store formater, og nu har han fået gjort alvor af det. Det kom sig af, at han stod med nogle genbrugsbrædder fra en terrasse, som kunne danne en rustik ramme til de billeder, han havde i tankerne. Han gik derfor i gang med at snedkerere rammer og fik lavet forstørrelserne – både af gamle sort/hvide negativer og af farvefotos. Én serie er billeder taget i skovbunden i en svensk skov, hvor han finder spændende motiver.

Simon Andersens fotos med personer er taget i det magiske sekund, hvor motivet bliver indfanget. Det er et skud blandt tusinde, der kan tåle en forstørrelse til indramning – som kan nydes, når det bliver hængt på væggen.

Der holdes i udstillingsperioden åbent hver dag fra kl. 10.30–17.30.