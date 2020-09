Havnegalleriet

Billedekunstner Tina Heide Knudsen udstiller på Havnegalleriet, Strandlinien 17, fra fredag den 18. til torsdag den 24. september.

Tina Heide Knudsen er netop hjemvendt til Danmark efter i to år at have været bosat i Spanien, hvor hun ud over at udstille på gallerier og i kunstforeninger også malede i gaderne i Malaga. Blandt andet har hun malet ud for Picasso-museet, hvorpå hun endda har deltaget i en malekonkurrence arrangeret af museet.

Tina Heide Knudsens udstilling i Havnegalleriet består af farverige malerier og små, gamle, spanske møbler, som hun istandsat og bemalet i glade farver.

Havnegalleriet har i udstillingsperioden åbent dagligt fra kl. 12–17.30 – samt efter aftale.