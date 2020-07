Havnegalleriet

Anne-Mette Kelter Skovsgaard, der har base i Sorø og arbejder som kunst- og portrætfotograf med speciale i polaroid-kunst, udstiller fotografier i Havnegalleriet, Strandlinien 17, i perioden fredag den 10. til torsdag den 16. juli.

Anne-Mette Kelter Skovsgaard udstiller sine fotografier i både ind- og udland – senest i New York på Galleri Van der Plas – og blev antaget til en særudstilling for polaroid-fotografi i forbindelse med PhotoKina i Køln og til den internationalt censurerede udstilling Portræt Nu! .

I udstillingen In An Instant på Havnegalleriet, hvor Anne-Mette Kelter Skovsgaard præsenterer hendes forskellige arbejdsmetoder baseret på polaroidkamaraet fotografier. Blandt andet vil man kunne se et større udvalg fra serien Liquid Dresses, der forestiller motiver af kjoler formet ud af et splittet og skilt polaroidfotografi. Serien tæller til dato 208 unikke og originale »polaroid-kjoler«.

Anne-Mette Kelter Skovsgaard anvender i arbejdet med sine kjole-serie teknikken Polaroid Emulsion Lift, der går ud på at overføre den billedbærende emulsion fra et polaroidfotografi til et andet materiale – som oftest akvarelpapir. Processen er en 100% analog proces, som betyder, at værkerne er unikke på samme måde som et maleri.

Udstillingen viser også en samling af scannede og ekstremt forstørrede polaroidfotografier. Det originale polaroidfotografi måler blot 108x88 mm, men forstørret når de her op på 60x60 cm. Forstørrelsen giver et drømmende og nostalgisk udtryk til billederne, der, ifølge Anne-Mette Kelter Skovsgaard, mere fungerer som historiefortælling, end som et egentligt fotografi.

En tredje teknik, man som publikum på udstillingen kan stifte bekendtskab med, er teknikken Polaroid Decay. Her er der tale om et helt almindeligt polaroidfotografi, der har været lagt i vandbad i op til tre måneder. På den måde opløses kemien i billedet og blandes med vandet, hvorved mønstre, draperinger og former opstår. Når billedet er opløst, går den langvarige tørringsproces i gang, og efter cirka fem måneder er slutresultatet klar til indramning.

»Når resultatet er allerbedst, kan man se luftlommer i billedet, som er steder, hvor en vanddråbe har lagt sig til rette under tørringsprocessen,« fortæller Anne-Mette Kelter Skovsgaard.

Med undtagelse af torsdag den 16. juli, hvor der lukkes allerede kl. 12.30, vil Havnegalleriet i udstillingsperioden have åbent fra kl. 10.30 til kl. 17.30.