Havnegalleriet får nye gallerister

Eneste udstillingssted

Dragør Havnegalleri er det eneste udstillingshus i Dragør, siger Mette Hansgaard, der synes, det er et perfekt sommergalleri, hvor hun altid selv har været glad for at udstille.

Dragør Havnegalleri, der ligger på adressen Strandlinien 17, fremstår nu nymalet og venter kun på at få kunst på væggene. Og det sker snart – Dragør Havnegalleri åbner lørdag den 2. april med fernisering på Mette Hansgaards og Lone Lopez Andersens fællesudstilling, der varer frem til søndag den 24. april.Galleriet vil i denne periode holde åbent fra torsdag til søndag, og under fællesudstillingen vil Lone Lopez Andersen hver mandag mellem kl. 14 og 15 være vært ved et arrangement under overskriften »kaffe og kunst«. Her vil interesserede kunne kigge forbi og få en hyggesnak med kunstneren.

Skiftende udstillinger

Fra april til og med september måned vil der kunne ses skiftende kunstudstillinger i galleriet.

Åbningstiderne for galleriet vil kunne variere, da det er de udstillinde kunstnere, der selv passer galleriet, fortæller Mette Hansgaard og tilføjer, at når det er hende, der har vagten, vil man også kunne møde »gallerihunden« Lucky – en kælen og venlig dansk-svensk gårdhund.

Det er et stort arbejde at koordinere de forskellige udstillinger, men Mette Hans-gaard og Lone Lopez Andersen er begge opsatte på at få det til at fungere. Til november har de aftalt at evaluere forløbet med Dieter O. Müller for at se, hvordan det er gået.

Hele sommersæsonen er allerede booket – men interesserede kunstnere, der ønsker at udstille, kan skrive sig på en venteliste, hvis der skulle dukke et afbud op.