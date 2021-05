Havnegalleriet

I perioden fredag den 7. til torsdag den 13. maj udstiller Ulla og Fleming Gerhardt samt Ole Pii Herltoft i Havnegalleriet, Strandlinien 17.

Det er ikke første gang, de tre, der hænger sammen som søster, bror og svoger, på Havnegalleriet viser deres meget forskellige måder at svinge pensel og fotoapparat på, og nok heller ikke den sidste, for de er glade for det lille, hyggelige galleri.

Ulla Gerhardt har denne gang malet nye, festlige òg farverige piger, som alle på hver deres måde forsøger at give udtryk for glæden ved igen at kunne bevæge sig frit i det offentlige rum.

Flemming Gerhardt, der maler Cobra-inspireret kunst, udstiller med nye sider og farver i sine værker.

Ole Pii Herltoft har endnu en gang været ude med sit fotografiapparat og med sin fantastiske sans og blik for det smukke, som vandlinjer og afskrab på både kan blive til.

I udstillingsperioden har galleriet åbent på hverdage fra kl. 12–18 samt i weekenden kl. 11–20.