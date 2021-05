»Onkel Werner i Nice« af Liudmila Kristensen.

Havnegalleriet

I perioden fredag den 21. til torsdag den 27. maj udstiller kunstmaler Liudmila Kristensen i Havnegalleriet, Strandlinien 17.

Liudmila Kristensen, der er uddannet biokemiker, har mottoet »at male er at leve«. Hun har altid haft en stor interesse for kunst og har tegnet og malet siden sin barndom. I løbet af årene på universitetet fik hun mulighed for at udvikle sine evner for at male ved at arbejde som deltidskunstner for reklamefilm – et job, hvor hun også udviklede sine færdigheder i tegning i stort format.

Efter universitetseksamen begyndte Liudmila Kristensen sin videnskabelige karriere som virolog. Men det betød ikke, at hun opgav maleriet og kunsten.

»Det er min spirituelle verden, hvor jeg opfylder mit behov for kreativitet,« fortæller udstilleren om sit kreative arbejde, som blev til hendes hovedbeskæftigelse, da hun for ni år siden gik på pension.

I sit kunstneriske virke holder Liudmila Kristensen sig ikke indenfor en bestemt genre eller stilart. Hun er inspireret af mangfoldigheden i alt og arbejder – gerne i lyse farver – med grafik, akvarel, akrylmaling og oliemaleri, eksperimenterer med flydende akryl og blandede medier, og derudover kan hun også lide at kopiere malerier af forskellige berømte kunstnere. Således kan man i Liudmila Kristensens værker finde både mennesker, kæledyr, blomster, grøntsager, frugt, husholdningsartikler, mærkelige mønstre og byer – og nogle gange fortæller hun historier med sine egne kompositioner.

I udstillingsperioden holder Havnegalleriet åbent alle dage fra kl. 11–19 – fredag med fernisering fra kl. 12–19.