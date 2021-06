Havnegalleriet

I perioden fra fredag den 4. til torsdag den 10. juni udstiller ægteparret Annette og Kurt Ravn i Havnegalleriet, Strandlinien 17.

Annette Ravn har tidligere udstillet sine abstrakte og finurlige skulpturer i bronze og keramik i Havnegalleriet, ja, faktisk er det tredje år i træk, hun besøger det lille galleri på Dragør Havn. Sidste gang hun udstillede i Havnegalleriet var det sammen med naturfotograf Simon Andersen.

I år er det lykkedes for Annette Ravn at overtale sin mand, skuespiller Kurt Ravn, til at deltage i udstillingen med en række malerier.

Kurt Ravn begyndte så småt at male i 2019, men da coronapandemien ramte landet, og teater- og koncertscenerne lukkede ned, gav det ham tid og lejlighed til at fordybe sig og lege med farver og maleriet.

I denne udstillingsperiode holdes Havnegalleriet åbent hver dag fra kl. 11–17.30.