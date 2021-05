Havnegalleriet

I perioden fredag den 28. maj til onsdag den 2. juni udstiller Lissi Romanoff, Guri Lindsey og Frank Hansen deres malerier i Havnegalleriet, Strandlinien 17.

De tre udstillende kunstnere er gode malervenner fra Dragør, som gerne vil vise deres kunst, som de ser den.

Lissi Romanoff, Guri Lindsey og Frank Hansen mener, at kunst er et meget personligt begreb, og derfor ser de frem til at præsentere hver deres personlige syn på den – udført i akvarel, akryl og tegning.

Havnegalleriet har i udstillingsperioden åbent hver dag fra kl. 11–17.