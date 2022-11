Helt til Månen

»Vi ønsker at søsætte naturfaglige projekter, der kan være med til at give børnene – både i skoler og sfo’er – en mere motiverende, alsidig og varieret hverdag. Derfor er det en gave at få danske eksperter inden for astronomi, didaktik og filmproduktion ud og inspirere vores med-arbejdere. Det giver ild i øjnene, og det kan børnene mærke,« forklarer Rasmus Johnsen, centerchef for Børn, Skole og Kultur.

Derfor gennemførte det pædagogiske personale med stor entusiasme et naturfagligt forløb med Månen i fokus i sidste uge i kommunens tre sfo’er. Og børnene deltog med stor energi og glæde.

Udviklingsprojekt

Der er tale om et udviklingsprojekt, der vil blive gentaget næste år.

Eksterne evaluatorer har talt med både pædagoger og børn om projektet, og det er meningen, at erfaringerne fra udviklingsprojektet skal udbredes til andre sfo’er i hele landet. I første omgang til fritidsordninger i Københavns Kommune, som også indgår i projektet.

I Dragør deltog 750 børn og 40 pædagoger fra 0.–3. klasse fra Nordstrandskolens SFO, Dragør Skoles SFO og Store Magleby Skoles SFO i projektets udvikling og test af forløbet.

I testforløbene fik op mod 1.500 forældre og søskende mulighed for at deltage i forældrearrangementer.