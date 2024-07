Her skal fjernvarmecentral i Drag­ør ligge

Fem lokationer er blevet vraget, og en er blevet foretrukket i udbygningsplanerne for fjernvarme

Af Rasmus Mark Pedersen



Udrulningen af fjernvarme i hele Dragør begynder snart, men først skal der bygges en lokal fjernvarmecentral, så der kan være fjernvarme nok til byen. Og nu er placeringen for centralen blevet valgt og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I praksis er det Centralkommunernes Transmissionsselskab, der sammen med de rådgivende ingeniører i Rambøll har udvalgt en placering ved Ryvej til energicentralen.

Den skal mere præcist ligge over for det nye erhvervsområde, hvor speditionsfirmaet Mileway har udset sig en større grund til lagerhaller til mindre virksomheder.

Samtidig er centralen trukket så langt væk fra Nordre Dragørvej i nordlig retning, som det i forhold til restriktionerne fra lufthavnen er muligt.

Det mindst besværlige

Illustration af anlæggets placering på grunden på Ryvej.

Rambøll har i alt haft seks lokationer i spil, men på de fem andre var der alle en eller anden form for hindring:

Det første areal var indenfor lufthavnens hegn, og her vil lufthavnen kun have, der bliver bygget noget, der er til gavn for lufthavnen.

Det andet og tredje areal lå også på lufthavnens jord, men uden for det nuværende hegn. Her har lufthavnen også argumenteret med, at det kun må »anvendes til anlæg med relation til lufthavnens drift«.

En del af planen for udrulning af fjernvarme er ellers, at alle bygninger i den sydlige del af lufthavnen fremover skal have varme fra centralen, men den beslutning er ikke taget endnu, og derfor er centralen ikke for nuværende en del af lufthavnens drift.

Det femte og det sjette areal, der var i spil, lå – ligesom det tredje areal i øvrigt – der, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt udvikling af et nyt erhvervsområde.

Det efterlader det, der i papirerne bliver beskrevet som det fjerde areal, som den mest egnede placering.

Ejendommen ved Ryvej er ejet af en privatperson, som har været i dialog med CTR. Lodsejeren er villig til at sælge den nordlige del af matriklen, men har betinget sig en tilladelse til at etablere et andet projekt på den sydlige del.

Dragør Kommune har meddelt, at denne ansøgning skal behandles separat, og har således åbnet op for muligheden for ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke kan opnås.

Illustration af arealet for anlæggets placering (med rødt) på grunden på Ryvej. Hegnet til lufthavnen er markeret med den lyseblå stiblede linje.

Stort og larmende

Rambølls startredegørelse vurderer, at energicentralen vil have både positive og negative indvirkninger på omgivelserne. Den største bekymring er støjen fra energioptagerne, som kan nå op til 61 dB i en afstand af 10 meter. For at overholde miljøkravene vil støjskærme muligvis blive nødvendige. I dag ligger det nærmeste hus – Nordre Drag­ørvej 59 – omkring 50 meter væk.

Den planlagte energicentral består af en teknisk bygning, energioptagere og en varmeakkumuleringstank.

En energioptager indvinder varme fra udeluften og omdanner den til brugbar energi ved hjælp af varmepumper. En varmeakkumuleringstank opbevarer den producerede varme, så den kan distribueres effektivt til fjernvarmesystemet efter behov.

Selve bygningen, der vil blive 18 x 103 meter og 10 meter høj, vil rumme varmepumper og andre nødvendige installationer.

Energioptagerne placeres på et stativ og har en højde på 10–15 meter, mens den runde varmeakkumuleringstank med en diameter på 20 meter vil have en højde på 25 meter.

Med fjernvarmecentralen på plads er det også kommet på plads, hvor fjernvarmeledningen skal løbe i kommunen, og hvor der skal bygges en pumpestation.

Pumpestation i Store Magleby

Den kommer til at ligge i Store Magleby på HOFORs grund i byen – den såkaldte vandværksgrund på Nordre Kinkelgade.

Det var her, der blev holdt byfester både i forbindelse med 500-året for hollændernes indtagelse af Store Maglebys gårde og det nylige 50-års-jubilæum for sammenlægninger af Dragør og Store Magleby Kommuner.

I fremtiden vil der således her være mindre plads til byfester og boldspil, fordi stationen vil fylde omkring en tredjedel af det nuværende græsareal, men i øvrigt lægge sig op ad det lukkede vandværk.

Rambøll skriver i sin redegørelse til kommunalbestyrelsen:

»De store varmepumper i projektforslaget udformes og lokaliseres, så støjproblemer imødegås.«

Det må være »ingeniørsk« for, at varmepumpen ikke vil larme.

Fjernvarmeledningen, der skal forbinde fjernvarmecentralen med Tårnbys fjernvarmenet, vil have to indgange i kommunen, nemlig langs de to primære veje til Dragør By – Kystvejen og Englandsvej.

Fra Kystvejen vil ledningen følge Ryvej og lufthavnens hegn frem til fjernvarmecentralen, og herfra vil den fortsætte over markerne nord for Nordre Dragørvej parallelt med lufthavnens hegn, men 130 meter fra det.

Derefter vil ledningen gå bagom Store Magleby – igen langs lufthavnens hegn hele vejen til tunnellen med en stikledning ind til vandværksgrunden.

Ingen visualisering

Referencefoto af et lignende varmepumpeanlæg med omtrent samme kapacitet som det, der skal bygges i Dragør. Foto: Rambøll.

Rambøll har i sit materiale fremsendt et billede af en lignende fjernvarmecentral, men har ikke simuleret billeder af, hvordan den i Dragør vil komme til at se ud.

Beslutningen om placeringen af energicentralen har mødt politisk modstand hos liste T og Sydamagerlisten.

Liste T har foreslået en forhøring af CTR’s forslag og dertil en visualisering af centralen på den valgte placering samt en undersøgelse af alternative placeringer.

Deres forslag blev dog afvist af et flertal i kommunalbestyrelsen. Liste T fik ført til protokols:

»Liste T støtter en hurtig udrulning af fjernvarme i Drag­ør Kommune, men ønsker, at CTR undersøger en alternativ placering af energicentralen i Dragør, og at man undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator – eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.«

Beslutningen om at placere energicentralen ved Ryvej er dermed vedtaget, og næste skridt er udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.