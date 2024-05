Hip-hop-feber rammer Dragør

Ungdommen i og omkring Dragør kan forvente en ekstraordinær musikalsk oplevelse, når ICEKIID og Benny Jamz indtager Dragør Fort

Den dansk-jamaicanske rapper Benny Jamz er blandt de største på nutidens danske rapscene.

27-årige ICEKIID udgav i 2016 sin debut EP »Afro Dansker« – og sidste fredag i denne måned byder han op til dans på Dragør Fort.

Dragør Fort forvandles i weekenden 31. maj og 1. juni til et musikalsk epicenter på Amager, hvor en af forårets mest omtalte ungdomsfester finder sted.

Her vil der være mulighed for at opleve to af dansk hip-hops største navne live til en koncert, der kombinerer ung energi med et eksklusivt setup.

Fredagen er dedikeret til dansk rap, hvor op til 1.500 unge fans kan nyde musikken i sikre og intime rammer.

Michael Busk, der arrangerer Fortet Live, lægger vægt på festivalens helt fantastiske omgivelser.

»Vi har skabt en plads, hvor der er 100 procent sikkerhed for, at de unge kan feste sammen under gode forhold. Desuden er der højst 1.500 gæster, så det er en eksklusiv koncert, kan man vist godt sige, med to af tidens største danske rapstjerner,« skriver Michael Busk i en pressemeddelelse.

Musikeren ICEKIID har ikke kun imponeret det danske publikum. Han har også gjort sit navn kendt internationalt med over 200 mio. streams på tværs af forskellige platforme. Hans musik – en blanding af rap og afrobeats – giver et frisk pust til den danske musikscene.

Benny Jamz er ligeledes en stjerne på den danske rap-himmel med numre, der må siges at være hits blandt tidens unge. Hans sidste album har solgt guld, og hans hit »Vi Varme« har domineret de danske streamingtjenester.

For at sætte yderligere fut i festen får de to stjerner selskab af Luxoor og Fardin Messi, som er kendt for sine humoristiske indslag på sociale medier.

Luxoor, som er en opkommende stjerne, vil varme publikum op, mens Fardin Messi med sin karisma og humor vil holde energiniveauet højt mellem koncerterne.

»Jeg forventer en topfestlig dag med lækkert vejr og masser af glade, unge mennesker. ICEKIID har jo lavet hit på hit – og Benny Jamz laver de fedeste numre. De er nogle af de største på den danske scene lige nu, de topper hitlisterne og kan levere et lukket og slukket show, om nogen kan,« siger Fardin Messi ifølge pressemeddelelsen.

Mens den første dag med Fortet Live er dedikeret til »YOUNG« med rap og hip-hop og hovednavnene ICEKIID og Benny Jamz, er den efterfølgende dag sat af til »FOREVER YOUNG« og en hyldest af 80’erne.

Læs mere i næste uge – og se også annoncerne på side 3 og 7 i denne udgave af Dragør Nyt.