Lokalhistorisk tema – historien bag:

Englandsvej

Navnet Englandsvej må være en gåde for mange, der færdes på den sydligste del af Amager. Men ser man på kortet over den indre del af øen, hvor vejen har sin begyndelse, giver navnet straks mening.Her er Englandsvej i selskab med Irlandsvej, Skotlandsgade og en lang række andre gader, der er opkaldt efter lande og byer. Omkring Vejlands Allé ligger endda et helt kvarter med sideveje, der har fået navn efter byer i England.

Englandsvej blev i begyndelsen af 1900-tallet anlagt som vejforbindelsen fra sundbyerne til Tårnby landsby, men endnu i 1940’erne lå vejens afslutning den ved Løjtegårdsvej. Ville man til Store Magleby, måtte man gøre brug af Amager Landevej, som igennem århundreder havde været den vigtigste vej på Amager.

I slutningen af 1950’erne skulle lufthavnens baner forlænges, for at de nye jetdrevne flyvemaskiner kunne starte og lande. Amager Landevej blev dermed skåret over nord for Store Magleby, og i stedet for gjorde man Englandsvej til den nye vejforbindelse ud til Store Magleby og Dragør.

De gamle milepæl, der markerede to mil fra København, blev endda flyttet med til den nye vej, og placeret lidt vest for Store Magleby, hvor det passede med afstanden.

En kort overgang hed vejen officielt »Dragørvej«, og det var vel egentlig mere brugervenligt, end det nuværende navn. Til gengæld kom vejen i folkemunde hurtigt til at hedde Jetvejen, da den i 1971 blev ført under lufthavnen i en tunnel – for endnu en gang havde større flytyper nemlig gjort en forlængelse af banerne nødvendig.

Således kan man i dag på Englandsvej køre nedenunder et fly, der er ved at lette – måske på sin vej til England.