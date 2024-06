Vi har modtaget:

Historien vil gentage sig

»Den, der ikke lærer af historien, er dømt til at genopleve den,« sagde den spansk/amerikanske poet og filosof George Santayana.

Lørdag den 22. juni fejrer vi sammenlægningen af Dragør og Store Magleby kommuner. Men rent faktisk var der for ca. 50 år siden massiv modstand i begge kommuner mod den sammenlægning, der skete den 1. april 1974. Bølgerne gik højt, og debatten var heftig. Mange kan huske det endnu.

Kun fordi Indenrigsministeriet truede med en sammenlægning med Tårnby Kommune, besluttede man i de to kommuner at slå sig sammen. Det skete fire år efter alle andre kommune ved kommunalreformen i 1970, hvor antallet af kommuner blev reduceret fra 1.098 til 277. Vi har ikke tradition for at være blandt de første, når det gælder forandring.

Navnet blev Dragør Kommune, men Store Magleby fik rådhuset, flagstangen og byvåbnet. To forskellige kulturer – en søfarts- og en landbrugskultur – blev slået sammen. En blå og en rød kommune.

For skeptikerne var det et umuligt og ulykkeligt »ægteskab«. Men for begge sogne var det en simpel nødvendighed at blive »en del af noget større«.

I de efterfølgende 50 år har samfundsudviklingen og de stadig markant stigende økonomiske og kompetencemæssige krav til landets kommuner igen efterladt Dragør på perronen – og vi har i den grad behov for igen at blive »en del af noget større«.

Og i dag er der vel ikke mange, der ved sine fulde fem vil hævde, at sammenlægningen mellem Dragør og Store Magleby ikke gav god fornuft. Derfor fejrer vi sammenlægningen med glæde.

Hvornår kommer sammenlægningen?

Den samme skepsis og modstand mod en sammenlægning kan man i høj grad genfinde, når samtalen drejer sig om en evt. sammenlægning med Tårnby Kommune.

Ved kommunalreformen i 2007 undgik Dragør med nød og næppe en sammenlægning med netop Tårnby. Dragør fik lov til at fortsætte på dispensation mod, at Tårnby Kommune skulle udføre en række opgaver for Dragør Kommune – den såkaldte »kattelem«.

Det betød, at Dragør nu blev Danmarks mindste kommune, bortset fra de små ø-kommuner med store ø-tilskud.

Set i bakspejlet har det kostet Dragørs borgere mange penge. Dels var Tårnby Danmarks næstrigeste kommune med en lavere skatteprocent end Dragørs – og dels havde Tårnby betydeligt lavere administrative udgifter og en bredere faglighed.

En fremtid med massive udfordringer

Som landets mindste landfaste kommune er vi både økonomisk og fagligt meget sårbare. I de næste år kommer der ekstraudgifter på 30–35 mio. kr., som vi ikke har budgetteret med. Dels på grund af en budgettering med en statsgaranti, og dels en bod for andre kommuners skatteforhøjelser. Ikke rimeligt, men desværre en realitet.

Vi klamrer os til en selvstændighed, som vi i længden ikke har råd til. Det er dyrt at være en lille kommune med eget rådhus og egen forvaltning.

I 2022 og 2023 har vi sparet 41 mio. kr. på anlæg og vedligeholdelse for at sikre vores kassebeholdning . Og i 2024 er vi allerede 8,5 mio. kr. bagud. Det er helt uholdbart.

Vi har dispensation til – indtil videre – at fungere som selvstændig kommune. Men i længden er det uforsvarligt.

Vi bør opgive vores dispensation og fusionere med Tårnby Kommune, som i forvejen udfører mange opgaver for os. Jo før, des bedre.

Vi kan nøjes med et rådhus på Sydamager. En ny kommune med ca. 57.500 indbyggere og med Danmarks største arbejdsplads, lufthavnen, lige i midten. Ifølge kommunalforskere er det en perfekt størrelse. Lad os fusionere, mens vi endnu kan stå op.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand. jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)