I Dragør Nyts serie med lokalhistoriske temaer er vi nået til historien om Historisk Arkiv Dragør, som også er avisens samarbejdspartner i serien.

Turen begynder for næsten 60 år siden.

Lokalarkivets begyndelse

Den historiske interesse på den sydlige del af Amager havde helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet ført til oprettelsen af Amagermuseet – eller »Øen Amagers Historiske Samlinger«, som det hed dengang.

Dragør by fik sit museum i 1930’erne, samtidig med at arbejdet for at bevare den gamle bydel så småt gik i gang.

Amager havde tidligt sine lokalhistoriske forfattere, som Christen Nicolaisen, Mogens Strunge og Harry Kaae, der med hver deres personlige stil beskrev øens historie.

I slutningen af 1950’erne gik arbejdet for at passe på den lokale kulturarv ind i en ny fase. Her var Dragørs lodstårn nemlig i fare for at blive revet ned, hvilket fik en gruppe borgere til at slutte sig sammen i en komité – og det lykkedes dem, som bekendt, at få det bevaret. Den samme gruppe mennesker organiserede Det bykulturelle Udvalg, der satte sig for at lave en bevaringsplan for den gamle bydel i Dragør.

Knud Pallesen der som overbibliotekar på Dragør Bibliotekerne tog initiativ til oprettelsen af Historisk Arkiv Dragør. Foto: Historisk Arkiv Dragør.

I den lille by kendte mange hinanden. Overbibliotekaren, Knud Pallesen, var en kulturel dynamo og et omdrejningspunkt for mange af de aktiviteter, der havde med bevaringen af byens århundred-gamle historie at gøre.

I foråret 1961 gik Pallesen på kursus i arkivbenyttelse. Bagefter tog han hjem og grundlagde en historisk billedsamling på biblioteket. Formålet med den var at samle og opbevare billeder, som kunne have interesse for den lokalhistoriske forskning. Samlingen fik sin plads på loftet over det lille bibliotek i Von Ostensgade. Men Pallesen havde større ambitioner end blot at samle billeder af byen. Han skrev til folk, som, han vidste, havde historisk materiale, og opfordrede dem til at skænke dem til biblioteket. Én af dem var Oluf Egerod, der havde trådt sine barnesko i Dragør og samlet oplysninger om den lokale dialekt. Hans hektograferede lister over mærkelige ord i Dragør-målet må være blandt de allerførste dokumenter, der blev indlemmet i arkivet.

I efteråret 1961 fik Pallesen brev fra én af den danske lokalhistories »grand old men«. Det var arkivleder Hans Brandt i Fåborg, der tilbage i 1930’erne havde grundlagt et arkiv, som blev det allerførste af sin slags herhjemme. Brandt opfordrede Pallesen til at danne et tilsvarende arkiv i Dragør. »Vi må huske på, at der hver dag går noget tabt, eftersom folk har den opfattelse, at den slags gammelt ragelse hører hjemme i kakkelovnen. Kunne det tænkes, at en snæver kreds optrådte som redningsmænd?« skrev Brandt til overbibliotekaren i Dragør.

