Historisk budgetaftale indgået

For første gang, siden den nuværende Dragør Kommune blev dannet i 1974, er alle partier i Drag-ør Kommunes kommunalbestyrelse med i budgetforliget for det kommende år.

Alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra partierne Socialdemokratiet (A), Konservative (C), Dansk Folkeparti (O), Tværpolitisk Forening (T) og Venstre – Danmarks Liberale Parti (V) stemte nemlig for, da Budget 2021–2024 formelt blev vedtaget torsdag den 1. oktober.

De fem partier giver udtryk for, at de med den indgåede budgetaftale konsoliderer Dragør Kommunes økonomi, prioriterer flere midler til de store velfærdsområder – og at man har opnået en aftale, som gør Dragør Kommune i stand til håndtere de forventede merudgifter som følge af covid-19-situationen.

Udligningsreform

Reformen af den kommunale udligning endte med en løsning for Dragør Kommune, som var langt bedre, end det oprindelige forslag fra regeringen.

Nettoeffekten af udligning og tilskud går fra at være en udgift på cirka 104 mio. kr. til cirka 58 mio. kr.

Indregnes en række andre forhold, herunder faldende skattegrundlag, ender Dragør Kommune med at opnå en forbedring af budgettet på lidt over 40 mio. kr.

På den baggrund har det været muligt at opnå enighed om at holde skatten i ro.

Økonomiaftalen imellem KL og staten indebærer en forhøjelse af det økonomiske råderum for kommunerne. For Dragør Kommune betyder aftalen en serviceramme på 683,3 mio. kr. og en anlægsramme på 49,2 mio. kr., som skal overholdes.

Samme aftale øger det samlede budget fra 834 mio. kr. til 868 mio. kr.

»I denne budgetaftale er de øgede ressourcer i høj grad gået til velfærd og til polstring af den usikkerhed, som covid-19-situationen skaber,« skriver de fem samarbejdspartier.

Presset likviditet

Dragør Kommunes likviditet har været presset gennem de seneste to år som følge af et meget højt anlægsniveau samt øgede driftsomkostninger inden for visse områder.

De fem partierne er enige om, at det er en forudsætning for budgettet for 2021–2024, at der fortsat er fokus på forbedring af likviditeten.

Ved overholdelse af det nye budget vil Dragør Kommune med udgangen af 2021 opfylde målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 40 mio. kr., som er beskrevet i kommunens økonomiske politik.

Det er også et overordnet mål at sikre et stabilt driftsoverskud på 60 mio. kr., hvorved kommunen har basis for at vedligeholde sine aktiver og lave nye anlæg.

De fem partier har i Budget 2021–2024 indgået aftale om tekniske korrektioner på plus 43 mio. kr. Dette beløb er væsentligt større, end i de foregående år. Forligspartierne begrunder disse korrektioner med ønsket om, at budgetterne fremover skal være retvisende og realistiske at overholde.

Politiske og strukturelle initiativer

Forud for budgetprocessen havde Dragør Kommune udarbejdet en strukturanalyse. Den blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i slutningen af april. Formålet med analysen er et ønske om at kunne fastholde et godt serviceniveau ved at forandre eller omlægge arbejdsgange på en måde, så den bedst mulige kvalitet og service sikres inden for de afsatte budgetrammer på alle områder.

Tre konkrete dele af analysen har haft direkte betydning for budgetudarbejdelsen.

Det er planen, at de øvrige forslag fra analysen, som ikke er medtaget i budgettet, skal indgå i det videre politiske arbejde i kommunalbestyrelsen i de kommende år.

Optimering og organisering

Analysen peger på, at bedre tilrettelæggelse af arbejdstid og overholdelse af regler om varsling og tidsfrister vil kunne reducere udgifter til betaling af over- og merarbejde. Desuden har kommunen uforholdsmæssigt store udgifter til vikarer både på skole- og daginstitutionsområdet samt i ældreplejen.

På transportområdet anbefales det, at alle kommunens biler fremover serviceres af Vej og Gartner.

Optimering af regnskabs- og bogføringsopgaver ved trinvis øget brug af robotsystemer forventes at kunne give besparelser på sigt. Det samme gælder andre regnskabsmæssige opgaver. Det anbefales samtidig, at der sker en centralisering af en række opgaver med henblik på en forbedring af økonomistyringen.

Man forventer at kunne spare 2,4 mio. kr. i 2021 stigende til 3 mio. kr. i 2023 og de følgende år.

Ledelse

I analysen gennemgås ledelsesforholdene både på rådhuset og decentralt, og det konkluderes, at Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner har et højt antal af ledere.

Analysen peger både på en reduktion i antallet af ledere i stabene og administrationen på rådhuset samt på børne-, skole- og kulturområdet.

Der er allerede gennemført formindskelse i det øverste ledelseslag på rådhuset hen over sommeren.

På skoleområdet er der i år budgetteret med flere ledere, end der reelt er ansat, så en reduktion af lederne på skoleområdet vil kunne gennemføres stort set uden afskedigelser.

I analysen anbefales det ikke at skære i ledelsen i Sundhed og Omsorg.

Reduktion på ledelsesniveauet vil give en besparelse på 1,97 mio. kr. pr. år.

Ny struktur og indhold i klubtilbud

I analysen er der en række eksempler på, hvordan klubberne i et tættere samarbejde med skolerne vil kunne bidrage til at øge mulighederne for, at flere børn med udfordringer kan trives i vores lokale folkeskoler som et alternativ til specialiserede undervisningstilbud uden for kommunen.

Analysen lægger ikke op til besparelser på området, men en anden og mere hensigtsmæssig måde at bruge ressourcerne på.

Samlet set er forventningen hos de fem partier bag budgetaftalen, at der også på sigt vil kunne leveres et stærkt fagligt tilbud i Drag-ør Kommune og samtidig dermed spares udgifter til eksterne tilbud.

Nettoprovenuet udgør 250.000 kr. i 2021 – stigende til 1 mio. kr. i 2024.

By-, Erhverv- og Planudvalget

Inden for By-, Erhverv- og Planudvalgets område er der også en række justeringer.

Der skal udføres en gennemgang af mulighederne for energibesparende foranstaltninger på alle kommunale bygninger med henblik på at opnå løbende driftsbesparelser til opvarmning m.v.

Undervejs i budgetforhandlingerne har kommunalbestyrelsen drøftet muligheden for etablering af betalingsparkering. Den videre behandling henlægges, på baggrund af afdækning fra administrationen, til §17, stk. 4-udvalget om infrastruktur.

Inden for budgettet er sket følgende driftsreduktioner:

Den del af vintervedligeholdet, som hidtil har været håndteret af ekstern part, hjemtages. Udgiften afholdes inden for eksisterende budget-ramme. Dog tilføres Vej og Gartners budget det beløb, som hidtil har været afsat til ekstern part

Naturpuljen reduceres årligt med 50.000 kr.

Skoleudvalget

Dragør Kommune har i år investeret i forbedringer på Dragør Skole. Dette følges op med yderligere forbedringer på alle tre skoler i de kommende år.

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsudvidelser

Skoleområdet er blevet tilført yderligere 4,5 mio. kr. til udgifter til specialundervisning. Disse midler skal blandt andet dække de merudgifter, der har været på området de foregående år. Men samtidigt med dette skal midlerne også anvendes til at understøtte en styrket indsats for børn i udsatte situationer

Klubberne og klubmedarbejderes kompetencer skal spille en aktiv rolle i denne indsats. Det er en ny opgave for klubberne, og den skal primært løses inden for eksisterende budgetramme. Derudover tilføres klubberne årligt, ved fuld implementering, 180.000 kr. til understøttelse af indsatsen

Fra 2022 er afsat årlige midler til understøttelse af konkrete indsatser i forhold til elevernes trivsel og udvikling, herunder forbedring af det fysiske læringsmiljø.

Driftsreduktioner

Fremover skal der på skoleområdet være fire ledere og en SFO-leder på hver af folkeskolerne i Dragør Kommune. Dette betyder, at der skal reduceres med to ledere i forhold til den nuværende budgettildeling til ledelse. Den ene reduktion er en besparelse. Der lægges op til, at skolelederen selv vurderer hvilke kompetencer, der er nødvendige for at lede skolen optimalt. Der er dog fra politisk side prioriteret betydelige ressourcer til inklusionsindsatsen i årets budget, og derfor foreslås det, at den didaktiske lederstilling ændres fra en lederstilling til en inklusionsvejleder, såfremt denne kan rummes inden for skolens driftsbudget. Den anden reduktion tildeles driften på skolerne og skal understøtte inklusion på skolerne herunder elevernes generelle trivsel og udvikling. Skolelederne udarbejder i samarbejde med afdelingschefen for Børn, Skole og Kultur jobbeskrivelser for lederne

Der reduceres årligt med 100.000 kr. i udgiften til befordring af elever til specialtilbud

Som nævnt forventes det, at klubberne kan skabe et så fagligt stærkt tilbud for udsatte børn i Drag-ør Kommune, at man kan opnå en besparelse på de specialiserede tilbud uden for kommunen. Besparelsen udgør 0,25 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. i 2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsudvidelser

Der afsættes 30.000 kr. i 2021 til sommerferieaktiviteter

Der afsættes en samlet aktivitetspulje på 695.000 kr. til projekter inden for kultur-, turist- og fritidsområdet. Efter budgetvedtagelse skal der træffes politisk beslutning om den konkrete udmøntning. Denne pulje indeholder også udgifter til alle priser og afholdelse af de arrangementer, hvor priserne overrækkes.

Driftsreduktioner

Reduktion af den betjente tid i biblioteket i Hollænderhallen, således at der er bemandet på de dage, hvor der er offentlig adgang til svømmehallen

Ny tilskudsmodel til Museum Amager, som medfører årlig reduktion på 100.000 kr.

Der afholdes Ældretopmøde i lige år og Børne- og Ungetopmøde i ulige år. Der afsættes 30.000 til hvert møde. Der spares således i alt 80.000 kr. årligt ved en reduktion af både topmødefrekvens og udgifter til det enkelte topmøde

Der reduceres med 50.000 kr. på Dragør Ungdomsskole

Dagtilbudsledelse reduceres med 150.000 kroner

Ressourcekorpsets lønbudget reduceres med 200.000 kroner

Takster på bibliotek og på stadepladser øges med i alt 30.000 kr. årligt

Der spares næste år 50.000 kr. ved ændret åbningstid i Hollænderhallen stigende til 100.000 kr. årligt i overslagsårene.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forligspartierne ønsker at fastholde et godt serviceniveau i Dragør Kommune.

De har konstateret, at Dragør Kommune har højere udgifter til ældreområdet, end sammenlignelige kommuner. For eksempel visiteres ældre tre år tidligere til hjemmepleje i Drag-ør Kommune, end i Tårnby Kommune.

I Dragør Kommune har der været fokus på omsorg, og det skal der ifølge forligspartierne fortsat være for alle, som har brug for det. Dog skal der fremadrettet være endnu større fokus på den rehabiliterende og forebyggende indsats, så borgere, der har brug for det, får hjælp og støtte, samtidig med de hjælpes tilbage til at kunne klare tingene selv.

Det nye budget bygger videre på de ændringer, der blev foretaget tidligere i år vedr. Budget 2020, hvor der blev vedtaget et nyt, reduceret serviceniveau i hjemmeplejen, samtidig med at man omlagde tøjvaskordningen og investerede i sygeplejeklinik på Wiedergården.

Det er forligspartiernes ambition, at omlægningerne i ældreplejen sker på en måde, så borgere, der har behov for hjælp, nok kan komme til at opleve et andet tilbud, end i dag, men hvor serviceniveauet fastholdes. Det forudsætter, udtrykkes det, en værdig og respektfuld inddragelse af borgerne i visitationen og god tilrettelæggelse af indsatsen.

Omkostningerne til vikarer skal reduceres gennem en bedre arbejdstilrettelæggelse og en nedbringelse af sygefraværet. Sidstnævnte afdækkes i § 17, stk. 4-udvalget om fastholdelse og rekruttering. En nedbringelse af behovet for vikarer vil være til gavn både for de ansatte i ældreplejen og de ældre borgere.

Som led i den forbyggende indsats bevares Dragørs Aktivitetshus uden brugerbetaling til glæde for de mange borgere, der er fyldt 63 år. Ligeledes bibeholdes både aktivitetspuljen på Enggården samt værdighedspuljen på ældreområdet på uændret niveau.

Der skal igangsættes en afdækning vedrørende mulighederne for flytning af hjemmeplejen til andre lokaliteter. Det skal endvidere undersøges, i hvilket omfang visitationspraksis fra Egedal Kommune eller andre kommuner kan implementeres i Dragør Kommune.

Kommunalbestyrelsen vil følge ledighedssituationen tæt. Dette gælder både i forhold til Jobcenter Tårnby og i forhold til det fremskudte jobcenter i Københavns Lufthavn.

Derudover skal alle kommunale enheder i denne periode i særlig grad stille sig til rådighed i forhold til at tilbyde jobpraktik og jobtræningsforløb med fokus på dem, som har mistet deres job som følge af den nuværende covid-19-situation

Der sker følgende omprioriteringer inden for budgettet:

Driftsudvidelser

Der afsættes 23 mio. kr. til budgetudvidelser på beskæftigelsesområdet for at forsikre sig mod den store øgede ledighed, som covid-19-situationen har skabt

Der afsættes yderligere 2,6 mio. kr. til hjemmeplejen som følge af ny ressourcetildelingsmodel, der tager højde for det stigende antal ældre i Dragør Kommune

Plejecenterpladserne på Enggården udvides med fem boliger. Dette medfører en tilsvarende reduktion af midlertidige boliger med fem boliger.

Driftsreduktioner

Konsulentstilling fra den tidligere afdeling for Borger og Social nedlægges. I forbindelse med eventuel hjemtagning af delaftaler i det forpligtende samarbejde vil kommunalbestyrelsen forholde sig til omfanget af konsulentressourcer i de tre afdelinger, som har overtaget opgaver fra den tidligere afdeling for Borger og Social

En stram visitationspraksis til overholdelse af serviceniveau medfører en reduktion af budget på 600.000 kroner

Som også tidligere nævnt afholdes der fremover Ældretopmøde i lige år og Børne- og Ungetopmøde i ulige år. Der afsættes 30.000 kr. til hvert møde, og dermed spares i alt 80.000 kroner

Reduktion af pulje til sundhedsfremme og forebyggelse på 50.000 kroner

Udskydelse af ansættelse af konsulent til kronikerprogrammer til 2022

Ingen yderligere køb af elcykler i hjemmeplejen.

Økonomiudvalget

Forligspartierne er enige om, at kommunen fortsat skal arbejde intensivt med en effektiv økonomistyring og hyppig opfølgning på økonomien.

Der er allerede sket en reduktion i ledelseslaget på rådhuset.

Inden for budgettet er sket følgende omprioriteringer:

Driftsudvidelser

Der ansættes en medarbejder med reference til direktionen, som kan bistå direktionen med konkrete projekter. Ansættelse sker i andet halvår af 2021

Der afsættes 350.000 kr. i 2021 til kongehusets besøg i forbindelse med 500-året for hollændernes ankomst til Amager.

Driftsreduktioner

Konsulentstillingen inden for erhverv og fritid nedlægges, og opgaverne løses inden for eksisterende budgetramme. Det sikres, at turist- og erhvervslivet får en indgang til kommunen via kommunens hjemmeside samt en nøglemedarbejder

Dragør Kommune øger anvendelse af robotteknologi for at effektivere arbejdsprocesser

Der reduceres i den forventede pris- og lønfremskrivning med 1.750.000 kroner

Der etableres en måneds vakance ved genbesættelser af administrative stillinger. Dette medfører reduktion af lønbudgetter til administrative medarbejdere på 750.000 kroner

Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab. Beløbet samles med flere andre i en ny kultur-, turist- og aktivitetspulje

Nedlæggelse af markedsføringspuljen. Beløbet samles med flere andre i en ny kultur-, turist- og aktivitetspulje

Afvikling af budgetusikkerhedspulje på 2,5 mio. kr. årligt.

Anlæg

Inden for By-, Erhverv- og Planudvalgets område er anlægsbudgettet blevet styrket. Anlægsbudgettet skal overvejende bruges på renovering og modernisering af kommunes bygningsmasse og veje.

Besluttede opgaver:

Der afsættes ressourcer til etablering af toiletter på Nordre Væl

Udvikling af havnen er fortsat en vigtig prioritering. Der er fra kommunalbestyrelsens side vedtaget adskillige investeringer i forbedringer og udvidelse af havnen i de kommende år. Som følge af denne investering, som forventes at skabe betydeligt bedre forhold på havnen, er der indlagt en takststigning på bådpladserne

Der afsættes cirka 13,5 mio. kr. til genopretning af skoler og til modernisering af skoletoiletter i perioden 2021–2024

Der afsættes midler til vedligeholdelse og genopretning af Hollænderhallen. Det drejer sig i alt om cirka 1 mio. kr. i årene 2021–2024

Der etableres en nøglekortsordning i Hollænderhallen, så foreningerne til trods for reduktionen af medarbejderbetjent åbningstid i hallen får bedre muligheder for at anvende hallen

Den løbende genopretning af dagtilbud er prioriteret med i alt ca. 3,1 mio. kr. i årene 2021–2024

Der afsættes 4,8 mio. kr. til tagrenovering på Enggården

Endelig afsættes der midler til udstyr til tandplejen.

Læs partiernes reaktion på Budget 2021–2024

Vi har modtaget – fra Socialdemokratiet: Socialdemokratiet er bag budgettet

Vi har modtaget – fra Konservative: Konservative går med i budgetforliget

Vi har modtaget – fra Dansk Folkeparti: Efter et langt forløb endte vi med et enigt byråd

Vi har modtaget – fra liste T: Hvorfor er vi tilfredse i liste T

Vi har modtaget – fra Venstre: Venstres holdning til budgetvedtagelsen