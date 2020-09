Historisk byvandring

I denne weekend afholder Historisk Forening historisk byvandring – en tur syd for den gamle by på Drogdensvej med Dines Bogø som guide og foredragsholder.

Byvandringen var oprindelig et bidrag til Dragør Kulturnat 2020. Dragør Kulturnat er imidlertid aflyst på grund af de fortsattte udfordringer med COVID-19.

Historisk Forening har imidlertid besluttet sig for gennemføre vandringen som et arrangement alene i regi af foreningen. Det hele foregår udendørs, og det nuværende forsamlingsforbud tilsiger, at der maksimalt må være 50 deltagere. Af samme årsag har man besluttet sig for at gennemføre turen to gange – både fredag kl. 17 samt lørdag kl. 14.

Med opfordring til at holde afstand og med fornødne værnemidler finder Historisk Forening, at de kan sørge for et arrangement til glæde for mange, ikke mindst deres medlemmer. Mundbind kan naturligvis benyttes efter eget valg.

Fra foreningens side tænker man, at dette arrangement – i en coronatid, hvor mange savner oplevelser og samvær – kan bidrage med en kulturel oplevelse under sikre former.

Tilmelding er således nødvendig efter først til mølle-princippet på e-mailadressen: drogdensvej@2791dragoer.dk

Turen starter fra haven på Drogdensvej 28 – lige over for Dragør Badehotel, og den forventes at vare ca. to timer.

Historisk Forening melder, at man både sørger for forfriskninger og godt vejr.