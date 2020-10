Historisk foredrag på biblioteket

Onsdag den 4. november kl. 19–21 gæster historiker, museumsinspektør og forfatter Christian Aagaard Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, med sit foredrag om det risikable præcisionsangreb på Shellhuset i København, der fandt sted under anden verdenskrig.

Den 21. marts 1945 lettede 51 svært bevæbnede RAF-fly fra deres luftbase i England med kurs mod København. Deres mål var Gestapos danske hovedkvarter i Shellhuset, der for enhver pris skulle udslettes i et forsøg på at redde den hårdt pressede danske modstandsbevægelse.

Selve præcisionsangrebet på Shellhuset var en ubetinget militær succes. Men samtidig indtraf der en katastrofe på Frederiksberg, idet en række bombefly tog fejl af målet og smed deres dødbringende bombelast over et civilt beboelseskvarter.

Blandt de ramte bygninger i beboelseskvarteret var Den Franske Skole, hvor mere end 100 uskyldige blev dræbt, deriblandt 87 børn helt ned i børnehavealderen.

I sit foredrag vil Christian Aagaard, forfatteren til bogen »Bombemål Shellhuset«, blotlægge, hvad der skete den skæbnesvangre dag i slutningen af krigen. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt med et så risikabelt angreb midt i den tætbefolkede, danske hovedstad?

