200 elever fra kommunens 4.-klasser deltager i historisk idrætsdag på Amagermuseet. Foto: Museum Amager.

Historisk idrætsdag på museet

Hvad får dog 200 elever fra 4. klasse til at råbe, juble og heppe begejstret over at være på museum? Leg!

Af Thomas Mose



Mandag den 24. juni aflagde samtlige af Dragør Kommunes 4.-klasser på besøg på Amagermuseet i Store Magleby for dér at deltage i den årlige historiske idrætsdag.

Arrangementet var som altid blevet til i samarbejde mellem UngDragør og Museum Amager – godt støttet af en trofast frivilliggruppe.

Ved idrætsdagen skulle eleverne prøve kræfter med alverdens lege og styrkeprøver fra gamle dage.

Legene stammer fra en tid, hvor det at lege ikke var forbeholdt børn. Faktisk havde legene tidligere en klar hierarkisk og social funktion i lokalsamfundet, fortæller Christian Aagaard, der er museumsinspektør på Museum Amager.

Inden 4.-klasserne skulle varme op til de mange lege, blev den historiske ramme sat ved et lille historisk oplæg.

Legene, der var udvalgt til idrætsdagen, foregik helt på børnenes vilkår – og de voksne måtte ikke blande sig. Det var eleverne selv der i fællesskab skulle finde på kreative løsninger på de mange forskellige udfordringer, som de i løbet af dagen blev stillet over for. Eksempelvis skulle de finde løsningen på, hvordan de kunne flytte så meget vand som muligt i små kopper – helt uden at bevæge fødderne, mens de holdt vandet. Idéerne var talrige, og hver klasse fandt på deres egne finurlige løsninger på opgaverne. Og det var løsninger, der fik området omkring de gamle museumsgårde til at give genlyd af glade børneråb.