Hjemmeplejen er blevet bedre

De årlige tilsynsrapporter på ældreområdet viser fremgang for hjemmeplejen og en smule tilbagegang for Enggården, mens privat aktør er helt i top

Af Rasmus Mark Pedersen



Da Rådgivningsfirmaet BDO i 2022 lavede sit tilsyn af Dragør Kommunale Hjemmepleje, var det rigtigt skidt på flere områder. Men sådan er det ikke længere.

Resultaterne fra tilsynet for 2023 viser en markant forbedring i forhold til forrige år, hvor hjemmeplejen stod over for betydelige udfordringer.

Tilsynet bruger en skala fra et til fem til at vurdere seks forskellige områder. I 2022 blev resultaterne for dokumentation og personlig pleje vurderet til henholdsvis et og to på 5-trinsskalaen.

Bedre dokumentation

Det nuværende tilsyn viser en forbedring, hvor både dokumentation og personlig pleje nu vurderes til tre.

Tilsynet fremhæver, at Dragør Kommunale Hjemmepleje har gjort fremskridt inden for dokumentation. Tidligere var manglende opdateringer og utilstrækkelige beskrivelser en stor udfordring. Nu er dokumentationen blevet mere præcis og omfattende, hvilket sikrer bedre overblik og opfølgning på borgernes behov, men der er stadig plads til forbedringer.

Derfor kommer BDO med en række punkter, der skal følges op på. Blandt andet:

At der sættes fokus på, at den visiterede hjælp stemmer overens med borgernes behov for personlig pleje

At koordinering og planlægning af plejeindsatserne sker med fokus på borgernes helhedssituation

At medarbejdere, herunder vikarer, har det nødvendige kendskab til, hvilken hjælp der skal leveres, så borgerne oplever tilfredsstillende kvalitet, uagtet hvilken medarbejder, der udfører hjælpen.

Plejehjemmet Enggården er blevet vurderet med samme metode. Her viser resultaterne en mindre tilbagegang inden for nogle områder som dokumentation samt mad og måltider, hvor indikatorerne er opfyldt i middel grad.

Til gengæld har Enggården opnået høje vurderinger inden for personlig pleje, praktisk hjælp samt kommunikation og adfærd.

Tilsynet har givet anbefalinger til Enggården om at fortsætte arbejdet med at forbedre dokumentationen, sikre opdaterede besøgsplaner og opretholde en høj standard i de hygiejniske retningslinjer i forbindelse med måltider.

Enggården har udarbejdet en handleplan, der adresserer disse anbefalinger og fokuserer på korrekt dokumentation og kvalitet i plejen.

BDO har også ført tilsyn med den private leverandør af hjemmepleje i Dragør Kommune, Dragør Pleje Omsorg. De er i top med udelukkende høje vurderinger på alle seks områder.

Dermed ligger de i tråd med den seneste vurdering, hvor de også scorede udelukkende høje karakterer på fire og fem.