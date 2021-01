Hjemmeskole – med virtuelt fællesskab

Skoleeleverne må undvære fællesskabet i klassen, men der gøres et stort arbejde for at gøre skoledagene spændende og at skabe nye fællesskabsformer virtuelt

Af Birgit Buddegård

Det er hårdt for børn og unge at undvære fællesskabet i skolen under coronanedlukningen, men man har lagt hovedet i blød for at finde måder at skabe nye fællesskaber, fortæller Dragør Kommunes skolechef, Rasmus Johnsen, til Dragør Nyt.

På de enkelte skoler gør man sig meget umage for at gøre undervisningen interessant, og Rasmus Johnsen understreger, at der foregår et fantastisk samarbejde skolerne imellem, hvor man på hjælper hinanden på tværs. Og alle skolefolk arbejder hårdt på at få hjemmeundervisningen til at fungere.

Det er Rasmus Johnsen oplevelse, at også børnene knokler på. Børn er gode til at omstille sig og være konkrete, siger han, og understreger betydningen af, at eleverne oplever, at lærerne har styr på det. For selvom de ældre elever måske kan synes, det er irriterende at skulle møde klokken otte foran computeren, så er det vigtigt, der er forventninger til dem.

Gode faste rammer er væsentlige også – og måske ikke mindst – i denne tid.