Hjerterumsandagt

Årets sidste Hjerterumsandagt afholdes søndag den 20. november kl. 16–17 i Store Magleby Kirke.

Det er blevet november, og dagene bliver kortere og kortere. Derfor tændes der lys i mørket, mens der bliver fortalt om »Verdens Lys«. Denne særlige søndag vil der også blive læst tekster fra Majbritte Ulrikkeholm helt nye bog »De udødelige svaner«.

Kongstanken bag konceptet Hjerterumsandagt er at skabe et rum med plads til stilhed, refleksion over livet, ord til eftertanke og ikke mindst med plads til at lytte til smukke, stille toner.

Ordene lægger kirkens sognepræst Gitte Turin stemme til, mens tonerne forløses af sanger, musiker og forfatter Majbritte Ulrikkeholm fra kirkens flygel – stilheden og nærværet skabes i fællesskab.

De næste hjerterumsandagter afholdes søndagene den 15. januar og den 12. februar– begge dage kl. 16–17.

Gratis Adgang.