Hjerterumsandagt

Søndag den 8. november kl. 16–17 afholdes der »Hjerterumsandagt« i Store Magleby Kirke.

Kirkerummet bliver her åbent for stilhed, bøn og opmærksomt nærvær, mens man som deltager inddrages i tekster fra Bibelen og guides i kortere eller længere meditationer. Hjerterumsandagten arrangeres og ledes i et samarbejde imellem sognepræst Gitte Turin og psykoterapeut, mindful-ness-instruktør og forfatter Eva Zelander.

Gratis adgang.