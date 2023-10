Hogwarts lokale afdeling

Fredag den 6. oktober blev Dragør Bibliotek forvandlet til den magiske verden af Hogwarts, da dørene åbnede for Harry Potter-entusiaster i alle aldre.

Med kapper og tryllestave samledes 50 børn og voksne for at træde ind i den »hogwartske« verden af magi og mystik.

Aftenen begyndte med den traditionelle fordeling af deltagerne til Hogwarts’ fire kollegier: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw og Slytherin.

Biblioteket havde fået særlov til at låne den ikoniske fordelingshat, der med autoritativ røst tildelte hvert medlem til deres respektive huse.

Fordelingen var et vigtigt skridt, da aftenens aktiviteter ville give deltagerne mulighed for at tjene huspoint i ivrig konkurrence om at vinde kollegiekonkurrencen.

Efter ceremonien var det tid til at udforske bibliotekets kroge, som var blevet forvandlet til forskellige magiske destinationer.

Deltagerne fik chancen for at besøge 11 forskellige poster, der spændte fra det søde univers af i slikbutikken Honeydukes til den spændende quidditch-udfordring sat op i læsestuen.

Der blev også taget billeder til deltagernes magiske pas, og de kreative sjæle fik mulighed for at lave deres egen tryllestav og modtage en officiel tryllestavstilladelse.

Højt oppe i huset – i de normalt lukkede dele af biblioteket – kunne gæsterne høre fortællinger om magiske forhistoriske dyr og krystaller.

Og for dem med en smag for det alkymistiske var der en chance for at brygge sin egen eliksir.

Aftenen nåede sit klimaks med kåringen af årets kollegium – hvor Slytherin denne gang triumferede.

Den magiske aften blev rundet af med anerkendelse af de 14 frivillige og medarbejdere, der havde været med til at gøre eventet til en uforglemmelig oplevelse.

RMP