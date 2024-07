Vi har modtaget:

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4)

Den flyvende hollænder var salgsbudskabet, men måske dækkede begrebet: Kejserens nye klæder … langt bedre.

I 2002 var Hollænderhallen et veritabelt håndværkertilbud. Hullet tag, afskallede mure, uhumske omklædningsrum og en svømmehal, som havde fast besøg af ingeniørselskab, der løbende satte nye stolper op under karret for at forlænge brugen lidt endnu. Og noget skulle ske, fandt byrådet.

I samarbejde med en stor ejendomsmægler og Carl Bro, som annoncerer med »Intelligent Solutions«, gik man på med krum hals og med et specielt §17, stk 4-udvalg, som reelt fjernede offentlighedens indsigt i de luftige planer.

På trods af, at det eneste byggefelt i området er den nuværende parkeringsplads, tænkte man ud af boksen.

Man burde måske have læst lokal- og kommuneplanerne igennem, inden man satte kommunens penge på spil.

Der var tanker om meget: nyt supermarked, sportstøj og -udstyr, drive-in-bager, restaurant, café, biograf, fitnesscenter, hotel, kontorer til udlejning, klinikker, genoptræningscenter, diskotek, spilleland, bowling og messehal.

Det var mange ting på parkeringspladsen. Hvis der også skulle være plads til en parkeret bil, lejlighedsvis.

Alle disse emner blev gradvist fremlagt for det lukkede udvalg, og hver gang rejste det bare lidt ekstra penge til udviklerne. Imens de kontaktede forskellige aktører, om de kunne være intereserede. Læser man deres svar, er de entydige tak, men bestemt nej tak, ingen interesse.

Den flyvende hollænder døbte man projektet …? Efter en hollandsk legende, hvor en gudsbespottende søkaptajn fra år 1600 som evig straf sejlede i stormvejr med skeletter som mandskab som en dødsbebuder for de skibe, som mødte ham.

Ejendommeligt navn i grunden.

Jeg finder derimod, at H.C. Andersens eventyr om Kejserens nye klæder bedre passer som navn for projektet, hvor tyvagtige skræddere løbende snød kejseren for hans guld.

Der kom nogle fine rapporter ud af forløbet, som derpå blev skrinlagt og lagt på kommunens bagerste hylde for håbløse sager.

Det var først, da Dansk Folkeparti kom i byrådet, at byrådet tog fat på en realistisk udvikling, ny svømmehal og en løbende renovering af tyskernes gamle flyhangar fra Østpreussen.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør