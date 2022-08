Hot havnefest

Den forgangne weekend stod i Dragør Havnefests tegn – og hvilken fest

Musikken spillede, ølhanerne sprang, der var kold hvidvin og god mad samt et feststemt publikum både lørdag og søndag. Og børnene morede sig i tivoliet.

Arrangør Philip Helgstrand havde ugen forinden i et interview med Dragør Nyt udtrykt et beskedent ønske om, at regnen ville holde sig væk – og det ønske gik i opfyldelse. Solen bragede ned fra en skyfri himmel.

Det betød også, at lørdag aften var behagelig lun.

»Det er 20 grader, øllet er koldt og selskabet helt fantastisk. Det ligner en legendarisk aften på Dragør Havn!« Sådan skrev Philip Helgstrand på nettet lørdag aften – og det var en fyldt havneplads ganske enig i.

Også søndag lå varmen tæt over havnepladsen, men det afskrækkede ikke publikum.

Solen bagte, men der blev sunget med, og en del trodsede varmen og vovede sig ud i dansen, da festen sluttede for i år med inciterende toner fra Abbas storhedstid.

BB