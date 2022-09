Af Birgit Buddegård

Michelle Sandberg åbnede sin nye sundhedsklinik på A. P. Møllers Allé midt i august, men trods det korte tidsrum, klinikken har haft åbent, har der været mange kunder.

Michelle Sandberg er uddannet ergoterapeut og kender Dragør og en del af borgerne rigtig godt, både fordi hun har boet her i mange år, men også fordi hun blandt andet har været ansat som visitator ved Dragør Kommune. Hun fortæller, at hun hele tiden har haft en drøm om at blive selvstændig, men det at hun tog springet og åbnede House of Choices er sket på en dramatisk baggrund, der fik hende til at tage sit liv op til revision.

For et år siden fik Michelle Sandberg nemlig konstateret kronisk myeloid leukæmi – forkortet CML – en sygdom, der blandt andet medfører, at blodet indeholder en øget mængde hvide blodceller. For at hindre dette tager hun medicin én gang dagligt og skal fortsætte med det de næste fire til fem år, hvorefter der er et håb om, at hun bliver medicinfri.